Apple radi na radikalnom patentu za skener otiska prsta ispod iPhone displeja

Kada je Apple lansirao iPhone X, te nakon toga i njegove naslednike, verovalo se da je Touch ID za iPhone stvar prošlosti, i da je tehnologija za prepoznavanje lica budućnost kojoj će se kompanija okrenuti u potpunosti. Ipak, izgleda da to neće biti slučaj, budući da novi patenti ukazuju na to da se Apple još uvek ne odriče otiska prsta.

Jedan od poslednjih patenata koji je u vezi sa ovom tehnologijom otkriva možda najradikalniji pristup skeniranju otiska prsta do sada, budući da, kako stoji u patentu, kompanija planira skener ispod iPhone displeja, ali ne na isti način kao što to čine rivalski proizvođači. Naime, Apple se u okviru novog patenta ne oslanja na ultrazvučnu metodu prilikom skeniranja otiska, već na kamere koje se smeštaju ispod ekrana, a koje će služiti za skeniranje. Patent ukazuje i na to da će površina za skeniranje biti veća nego kod konkurentskih proizvođača, te da će zauzimati skoro čitav iPhone displej, što znači da će korisnicima biti daleko lakše da se identifikuju na ovaj način, jer neće morati da ciljaju malu površinu koja služi za skeniranje. Pored toga što će služiti kao bezbednosna mera, nova tehnologija za skeniranje će moći da posluži i za praćenje vitalnih funkcija korisnika.

Budući da se Apple već neko vreme fokusira na funkcije koje služe za praćenje zdravstvenog stanja korisnika, pretpostavlja se da će se u okviru novog patenta pojaviti još neke opcije koje su u vezi sa ovim poljem. Za sada se još uvek radi samo o patentu, pa ostaje da se vidi hoće li ga kompanija postaviti na buduće iPhone modele, a učestalost ovakvih patenata ukazuje na to da Apple bar još neko vreme neće odustati od tehnologije za skeniranje otiska prsta.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet