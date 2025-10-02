Apple radi na sopstvenim kućnim robotima

Apple navodno razvija kućne robote, počevši od stonog robota sa ekranom. Kompanija istražuje robotiku slično kao i Meta, Tesla i Google, ali se fokusira više na softver koji druge kompanije mogu licencirati nego na sam hardver.

Projekat je u fazi istraživanja i razvoja

Tesla redovno demonstrira verzije svog Optimus robota javnosti, iako često u strogo kontrolisanim scenarijima. Apple-ov projekat je još u ranoj fazi. Detalji o funkcionalnostima robota nisu poznati, ali se očekuje da bi mogli pomagati u kućnim poslovima, poput čišćenja ili drugih svakodnevnih zadataka, slično idejama koje razvija Meta sa svojim „Metabotom“.

Apple još uvek nije objavio zvanične informacije o vremenskom okviru lansiranja ili konkretnim specifikacijama svojih robota. Projekat se smatra eksperimentalnim i u fazi istraživanja i razvoja.

