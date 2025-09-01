PC - Naših 30
Apple razmatra korišćenje Gemini tehnologije za pokretanje Siri funkcije

Prema izveštaju Bloomberga, Apple bi mogao da koristi Google-ov Gemini AI za pokretanje redizajnirane verzije Siri asistenta. Kompanije su tek u ranoj fazi razgovora, a Google već trenira posebnu verziju Gemini modela koja bi radila na Apple-ovim serverima. Pre toga, Apple je navodno razmatrao i saradnju sa OpenAI i Anthropic.

PCPress.rs Image

Dve verzije nove Siri u razvoju

Bloomberg navodi da Apple trenutno razvija dve paralelne verzije Siri-ja:

  • Linwood – pokretana internim Apple modelima
  • Glenwood – oslanja se na tehnologiju trećih strana
Još uvek nije doneta konačna odluka koji model će biti korišćen, a moguće je i da se Apple ipak zadrži isključivo na sopstvenim rešenjima.

Problemi sa Apple Intelligence i kašnjenje lansiranja

Iako je većina novih AI funkcija stigla sa iOS 18, Apple nije uspeo da predstavi unapređenu verziju Siri-ja koja bi mogla da koristi lične podatke za interakciju sa aplikacijama. U martu je kompanija zvanično priznala da je projekat odložen, a novi datum lansiranja pomeren za 2026. godinu.

Ovo kašnjenje dovelo je do internih turbulencija – projekti su više puta prebacivani između različitih Apple timova, što je jedan od razloga zbog kojeg kompanija uopšte razmatra oslanjanje na treći AI model.

Zašto baš Gemini?

Sa lansiranjem Pixel 10 telefona, Google-ov Gemini već pruža mogućnosti koje Apple prvobitno obećavao za novu Siri. Prilagođena verzija Gemini-ja mogla bi da ponudi iste opcije i na iOS-u, naročito kroz Private Cloud Compute arhitekturu – rešenje koje bi obezbedilo dodatni nivo privatnosti i sigurnosti.

Apple je ranije planirao da Gemini bude ponuđen kao alternativa ChatGPT-u unutar Apple Intelligence sistema, ali ta opcija još uvek nije dostupna. Ako Gemini zaista dobije ulogu u Siri-ju, Apple bi se našao u sličnoj poziciji kao i Samsung, čiji Galaxy AI kombinuje interne modele i Gemini.

Izvor: Engadget

