Apple razmišlja o prekidu proizvodnje Apple Vision Pro sistema

Apple Vision Pro VR headset, jedan od najboljih VR sistema koji su se do sada pojavili u prodaji, možda uskoro više neće biti dostupan. Nezvanične informacije ukazuju da je glavni razlog za to izuzetno visoka cena. Osnovni model Apple Vision Pro-a je 3.499 dolara (sa 256 GB prostora za podatke), dok najskuplja verzija košta čak 3.899 dolara.

Kompanija je prilikom predstavljanja uređaja početkom prošle godine, jasno naznačila da je on namenjen tzv. „early adopters“, korisnicima koji odmah prihvataju nove tehnologije. Međutim, već sredinom prošle godine došlo je do značajnog pada prodaje, što je dovelo do preispitivanja planova o njegovoj budućnosti.

Po svemu sudeći, Apple ne namerava da razvija novu generaciju Vision Pro sistema, već će se fokusirati na razvoj nekog jeftinijeg modela. Ciljani cenovni okvir za taj novi uređaj je negde oko 1.600 dolara, što je manje od polovine cene Vision Pro sistema. Jeftiniji sistem će verovatno imati manju rezoluciju ekrana, što je i očekivano. Navodno je Apple već stupio u kontakte sa LG-jem i Samsung-om u vezi njihovih kapaciteta za proizvodnju tih displeja.

Ostaje pitanje kada bi taj novi, jeftiniji model, Apple Vision Pro sistema mogao da bude dostupan na tržištu. Prema informacijama koje je objavio Mark Gurman, poznati Apple analitičar, to bi moglo da se desi u periodu od druge polovine ove godine, do kraja prve polovine 2026. godine.

Izvor: ExtremeTech

Podelite s prijateljima

Tweet