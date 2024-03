Apple razvija moćan čip za Apple Car projekat

Moguće je da Apple Car projekat nikada neće zaživeti, ali bi ono što je inspirisao moglo da postane sastavni deo nekih drugih projekata. Na primer novi čip koji svi opisuju kao „zver“.

Moćni čip je jak kao otprilike četiri M2 Ultra čipa zajedno – nalazi se u Mac Pro uređajima i najmoćnija je konfiguracija do koje je Mac Studio do sada došao. Ima 24-jezgrani CPU, 76-jezgarni GPU i 32-jezgarni Neural Engine, sa podrškom za do 192GB RAM-a.

Moderni automobili traže moćne čipove – Tesla FSD čip (za potpuno autonomna vozila) recimo ima 12 ARM CPU-ova, a ako su vesti tačne novi Apple Car čip će biti mnogo jači od njega. To bi mogao da bude veliki korak u priči koja traje celu deceniju – toliko dugo se priča o autonomnim Apple vozilima. Iako je projekat ukinut da bi se prešlo na Apple CarPlay jak čip bi mogao da sve opet okrene u drugom smeru.

Izvor: Mashable

