Apple se izvinio zbog usporavanja starih iPhone modela

Iako deluje neverovatno, “teorija zavere” da Apple namerno usporava stare modele telefona je istinita. Ispostavilo se da je Apple pod izgovorom očuvanja funkcionalnosti usporavao telefone nakon što bi baterija krenula da gubi na snazi. Usledilo je izvinjenje kao i predlog rešenja sa njihove strane.

I dok je Apple objasnio da je to radio za dobrobit svojih korisnika, sa svih strana su pljuštale optužbe da je to rađeno namerno kako bi se naterali korisnici da kupe novi model. Prve tužbe su već pale, što je nateralo Apple da izađu u susret besnim korisnicima.

U međuvremenu je izdato zvanično izvinjenje u koje se Apple ustvari ne izvinjava za usporavanje telefona već za prikrivanje akcije usporavanja. I pored skandala Apple i dalje smatra da su radili ispravnu stvar i da je usporavanje bilo neophodno. Ipak, kako bi izašli u susret korisnicima snižene su cene baterija na 29 dolara. Ove baterije će vratiti iPhone 6 ili kasnije modele na originalne performanse. Nove baterije, koje obično koštaju 79 dolara, biće dostupne početkom januara i tokom cele 2018. godine objavljeno je na zvaničnom sajtu kompanije.

Pored toga, Apple će izbaciti i iOS update koji će omogućiti korisnicima da imaju bolji uvid u zdravlje baterije kako bi se sami uverili na koji način njen rad utiče na performanse telefona. Kompanija je htela da stavi svima do znanja da nikad nisu i nikad neće uraditi bilo šta što bi namerno skraćivalo rad baterije na Apple proizvodima.

Takođe nikad ne bi degradirali performanse kako bi naterali korisnike da kupe nove uređaje. Dodali su da je njihova želja da kreiraju proizvode koje korisnici vole, kao i da je njihova želja da iPhoneovi traju što je duže moguće: “Znamo da neki od vas misle da vas je Apple izneverio. Izvinjavamo se zbog toga.”

Još uvek je rano prognozirati da li će izvinjenje i jeftinije baterije biti dovoljne da se povrati poverenje razočaranih korisnika. Činjenica je da je kompaniji stalo do mišljenja korisnika koji su religiozno vezani za njihove proizvode. Stručnjaci su mišljenja da se Apple neće tako lako izvući, ali s druge strane Apple je preveliki brend da bi ovakva stvar ozbiljnije uzdrmala poslovanje.

Apple nije objasnio kako je došlo do problema sa baterijama zbog koji je “moralo” da dođe do usporavanja starih iPhone modela. Treba imati na umu da se kompanija nije izvinila zbog usporavanja telefona već zbog činjenica da su to radili krišom. Oni i dalje smatraju da su radili pravu stvar, doduše u tajnosti. Vreme će pokazati da li će se skandal odraziti na prodaju iPhone X modela koji je uglavnom dobio pozitivne ocene donoseći inovacije poput Face ID i ekrana preko (skoro) celog prednjeg dela kućišta.

Izvor: CNET

