Apple se obavezao za najmanje pet godina bezbednosnih update-ova za iPhone

Kako bi se uskladio sa Product Security and Telecommunications Infrastructure (PSTI) aktom u Velikoj Britaniji, Apple se obavezao da će pružiti najmanje pet godina bezbednosnih update-ova za iPhone telefone.

Iako je kompanija poznata po tome da dosta dugo podržava stare verzije svojih uređaja, nikada do sada se nije javno obavezala da će to raditi određeni vremenski period. Prvi put to je viđeno na njihovoj izjavi o PSTI usklađenosti za iPhone 15 Pro Max. U tom dokumentu definisani period podrške je naveden kao „minimalno pet godina od početka prodaje uređaja“. Ovde je ključna reč „minimalno“, što daje osnovane nade da će podrška biti i duža od navedenog perioda.

Iako je PSTI akt obavezujući samo za Veliku Britaniju, verovatno će Apple istu politiku voditi i na globalnom nivou. Uostalom, time će se pridružiti svojim velikim konkurentima, Samsung-u i Google-u, koji već odavno garantuju po sedam godina bezbednosnih unapređenja.

Izvor: Betanews

Podelite s prijateljima

Tweet