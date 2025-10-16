Apple se oprašta od Clips aplikacije

Apple uklanja Clips iz App Store.

Apple je rešio da se oprosti od aplikacije Clips. Aplikacija se više neće nalaziti u App Store a neće biti ni novih ažuriranja.

Kompanija je navela da od 10. oktobra aplikacija Clips neće više biti dostupna za preuzimanje ali korisnici koji je koriste će moći da nastave. Takođe korisnici koji žele ponovo da je preuzmu mogu to da učine preko svog Apple naloga.

Kako je Apple najavio aplikacija se više neće ažurirati pa će kroz vreme njeno korišćenje biti sve otežanije ali verovatno i brojčano manje. Kompanija je ukazala korisnicima da preuzmu svoje Clips video snimke u svoju biblioteku kako bi mogli dalje da ih uređuju kroz druge aplikacije.

Clips se pojavila kao konkurencija Snapchatu i Instagram Stories, ali je tokom poslednjih godina bila u fokusu uglavnom zbog grešaka. Nakon gašenja ove aplikacije može se očekivati da će se pojaviti neka nova funkcija a ne samo aplikacija, mada za sada o tome nije bilo reči.

Izvor: techcrunch.com