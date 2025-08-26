Apple širi AI ulaganja i ne isključuje akvizicije, Siri sa naprednom veštačkom inteligencijom tek 2026?

Apple je govorio o rezultatima i planovima za budućnost, sa posebnim naglaskom na veštačku inteligenciju. Tim Kuk je potvrdio da kompanija “značajno povećava ulaganja” u AI, te da su otvoreni za akvizicije koje bi ubrzale Apple-ovu AI strategiju, uključujući i potencijalne kupovine firmi poput Perplexity.

Apple otvoren za akvizicije, veličina kompanije nije prepreka

Kuk je izjavio da je Apple “otvoren za spajanja i akvizicije (M&A) koje ubrzavaju razvojni put”, te da nisu ograničeni veličinom potencijalne mete. Do sada su, kaže, tokom ove godine već kupili oko sedam manjih kompanija, ali nijedna od tih akvizicija nije bila „velika u finansijskom smislu“.

U svetlu sve žešće trke u razvoju generativne AI, Apple razmatra i eksterni rast kao opciju da sustigne konkurente poput Googlea, Microsofta i OpenAI-ja.

Siri unapređena AI funkcijama, ali tek od 2026?

Napredak u razvoju nove verzije Siri bio je očekivan već na ovogodišnjoj WWDC konferenciji, ali čini se da Apple kasni sa isporukom. Kuk je kratko rekao da tim “dobro napreduje u razvoju personalizovane Siri”, ali bez dodatnih detalja.

Prema informacijama Reutersa, ažurirana Siri sa naprednim AI funkcijama možda neće stići do proleća 2026, što je znatno kasnije od očekivanja i potvrđuje zastoje u razvoju.

Apple Intelligence i zaostatak za konkurencijom

Na WWDC 2025 Apple je predstavio prve iteracije svog AI okvira pod nazivom Apple Intelligence, ali opšti konsenzus je da kompanija još uvek zaostaje za ostalim tehnološkim gigantima kada je reč o AI inovacijama.

To je dodatno podgrejalo spekulacije da Apple traži eksternu pomoć, uključujući potencijalnu akviziciju firme Perplexity, koja razvija AI pretraživač kao alternativu Googleu i ChatGPT-u. Iako još ništa nije zvanično, izvori tvrde da su neki Apple-ovi rukovodioci već izrazili interesovanje.

Apple se definitivno uključuje ozbiljnije u AI trku, ali je jasno da za sada kaska za konkurencijom. Uz mogućnost akvizicija i interno razvijene AI funkcije poput buduće Siri, kompanija pokušava da uhvati korak, ali korisnici će na prve ozbiljnije rezultate morati da sačekaju barem do 2026..

Izvor: Engadget