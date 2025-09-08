Apple sprema iOS 26: Da li će vaš iPhone biti na listi?

Apple će održati događaj na kojem će predstaviti iPhone 17. Samo nedelju dana kasnije korisnici bi trebalo da dobiju iOS 26 i iPadOS 26.

„Liquid Glass“

Novi sistemi donose brojne promene, među kojima se izdvaja „Liquid Glass“ dizajn – svojevrsna moderna verzija starog Vista izgleda. Tu su i druge novine: redizajnirana aplikacija za pozive, Live Translate za prevod razgovora u realnom vremenu, ankete u aplikaciji Messages, nove opcije zaključanog ekrana. Zatim, fleksibilnije podešavanje snooze alarma, redizajnirana aplikacija Camera i unapređena funkcionalnost pri snimanju ekrana.

Međutim, ne podržavaju svi uređaji ažuriranje. Ovog puta, tri iPhone modela iz 2018. godine gube podršku – iPhone XR, iPhone XS i iPhone XS Max.

Lista kompatibilnih iPhone uređaja uključuje sve modele od 2019. godine pa na dalje. Tu su uključeni iPhone SE druge generacije, serija iPhone-a 11, 12, 13, 14, 15 i 16, kao i predstojeći iPhone 17. Kada je reč o iPadima, podržani su svi Pro modeli od treće generacije. iPad Air od treće generacije, iPad od osme generacije i iPad mini od pete generacije.

Apple tradicionalno objavljuje nova izdanja iOS-a sredinom septembra. Očekuje se da će iOS 26 zvanično postati dostupan 16. septembra, nedelju dana posle događaja.

Izvor: Engadget