Apple sprema masovnu proizvodnju novih MacBook i Mac monitora

Prema informacijama koje prenosi Bloombergov novinar Mark Gurman, Apple je pred početak masovne proizvodnje sledeće generacije svojih računara i monitora. U najnovijem izdanju njegovog newslettera Power On, Gurman navodi da će u proizvodnju uskoro ući novi MacBook Pro, MacBook Air i dva nova Mac monitora, a lansiranje se očekuje krajem ove ili u prvom kvartalu naredne godine.

Očekivani modeli i vremenski okvir

Ranije tokom godine, Gurman je istakao da se početak proizvodnje MacBook Pro modela sa M5 čipom očekuje u drugoj polovini 2025. godine. Međutim, najnovije informacije ukazuju da Apple ipak cilja na raniji izlazak — potencijalno početkom sledeće godine. Kompanija tradicionalno predstavlja MacBook Pro modele na jesen, dok MacBook Air obično stiže na proleće, pa bi se mogla očekivati slična dinamika i ovog puta.

Novi Mac monitori

Od dva planirana monitora, jedan bi trebalo da bude osvežena verzija Studio Display-a, koji je prvi put predstavljen u martu 2022. godine. Prema glasinama, novi model bi mogao doneti mini-LED ekran, poboljšanu osvetljenost i unapređeni prikaz boja, što bi predstavljalo značajan korak napred u odnosu na aktuelnu verziju.

Ako se planovi potvrde, Apple bi mogao završiti 2025. godinu i započeti 2026. sa čitavim talasom novih proizvoda — uključujući unapređene MacBook računare i osvežene monitore — čime nastavlja ritam redovnog osvežavanja svog premium hardvera.

