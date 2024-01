Apple traži partnere među izdavačima vesti, zbog treniranja AI modela

Apple je primetno nedostajao na listi kompanija sa sopstvenim generativnim AI proizvodom, ali na osnovu novog izveštaja The New York Times-a, želi da to uskoro promeni. Poslednjih nedelja, Apple je navodno počeo da pregovara sa velikim izdavačima i novinskim organizacijama da zatraži dozvolu da koristi njihov sadržaj za obuku generativnog sistema veštačke inteligencije koji razvija. Međutim, kompanija ne očekuje da će besplatno dobiti njihov sadržaj, a The Times kaže da im nudi višegodišnje ugovore u vrednosti od najmanje 50 miliona dolara za pristup njihovim arhivama vesti.

Problemi potencijalne konkurencije

Očigledno, neki od izdavača kojima se obratio zabrinuti su zbog posledica puštanja Apple-a da koristi njihove novinske članke tokom godina. Oni misle da bi širok ugovor o licenciranju njihovih arhiva mogao dovesti do pravnih problema na tom putu. Izdavači su takođe zabrinuti zbog potencijalne konkurencije koja može proizaći iz Apple-ovih napora.

Uz to, proizvođač iPhone-a je takođe navodno izgradio dobru volju tako što je od njih tražio dozvolu i pokazao spremnost da plati. Tajms kaže da su viši rukovodioci kompanije već godinama u raspravi o tome gde da dobiju podatke za generativni razvoj veštačke inteligencije. Zbog svoje posvećenosti privatnosti, oklevaju da koriste informacije prikupljene sa interneta.

Druge kompanije sa sopstvenom generativnom veštačkom inteligencijom bile su optužene da kradu sadržaj i koriste ga za obuku svojih proizvoda bez izričitog pristanka kreatora i nosilaca prava. OpenAI se, na primer, bori sa nekoliko tužbi koje ga optužuju da koristi intelektualnu svojinu drugih ljudi. Jednu od tih tužbi podneli su pisci romana među kojima su Džordž R. R. Martin i Džon Grišam, dok su drugu podneli pisci nefikcije koji su rekli da su OpenAI i Microsoft izgradili posao „vrednovan u desetinama milijardi dolara uzimajući kombinovana dela čovečanstva bez dozvola.”

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet