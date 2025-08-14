Apple tuži Apple bioskope

Apple tvrdi da je lanac bioskopa zloupotrebio brend kompanije Apple.

Apple tuži vlasnika lanca bisokopa Apple Cinemas zbog kršenja zaštitnog znaka. U tužbi Apple tvrdi da su Apple Cinemas i Sand Media uložili napore da iskoriste visoko cenjen brend Apple u svom agresivnom širenju širom Sjedinjenih Država i da su odbili da se angažuju u višestrukim naporima kompanije Apple da se stvar reši mirnim putem.

Potrošači ne bi trebalo da idu u Apple Cinemas misleći da je povezan sa čuvenim brendom Apple sa svim vrednostima koje nosi ovaj brend je zvaničan stav kompanije.

Tužba koju je podneo Apple ukazuje objave na društvenim mrežama koje dvosmisleno ukazuju da postoji veza i saradnja između Apple Cinemas i Apple kompanije. Apple napominje da između ove dve kompanije nema saradnje.

Apple Cinemas se nisu oglasili do sada.

Izvor: theverge.com