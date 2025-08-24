Apple TV+ skače za 30% na 12,99 dolara
Apple povećava mesečnu cenu svoje striming usluge Apple TV+ na 12,99 dolara, što je povećanje od 30% u odnosu na prethodnu cenu pretplate od 9,99 dolara.
Ažurirana cena stupa na snagu za nove korisnike počev od četvrtka i uticaće na postojeće pretplatnike 30 dana nakon njihovog sledećeg datuma obnove.
Vredi napomenuti da godišnja cena pretplate ostaje nepromenjena na 99,99 dolara. Apple takođe ne menja cenu za paket usluga Apple One, koja počinje od 19,95 dolara mesečno.
Apple TV+, kao i druge striming usluge, stalno povećava cene svojih pretplata. U 2023. godini, Apple je povećao cenu mesečne pretplate za Apple TV+ sa 6,99 dolara na 9,99 dolara. Najnovije povećanje cena označava treći put da je Apple povećao cenu pretplate za svoju striming uslugu od njenog pokretanja 2019. godine na 4,99 dolara mesečno.
Povećanje cena dolazi nakon što je The Information ranije ove godine objavio da Apple gubi više od milijardu dolara godišnje na svom striming servisu, što ga čini jedinim servisom u Apple-ovom portfoliju koji nije profitabilan.
Izvor: TechCrunch