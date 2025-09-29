Apple tvrdi da su istrošena postolja kriva za ogrebotine na iPhone 17 Pro uređajima

Mnogo se prašine diglo oko toga što skupi telefoni mogu lako da se izgrebu, pa je i Apple odlučio da progovori. Ispostavilo se da ogrebotine zapravo i nisu ogrebotine, piše Mashable.

Nakon gomile izveštaja da je novi iPhone 17 Pro posebno podložan ogrebotinama na poleđini, Apple je dao zvaničnu izjavu.

Kompanija je za 9to5Mac rekla da ogrebotine koje građani uglavnom primećuju na izloženim modelima iPhone-a 17 Pro u prodavnicama, zapravo uopšte nisu ogrebotine. Prema objašnjenju kompanije, u pitanju je „prenos materijala“ koji nastaje korišćenjem istrošenih MagSafe postolja u maloprodajnim objektima. Ovaj problem navodno može da pogodi i starije iPhone modele. Apple tvrdi da se te „ogrebotine“ mogu ukloniti čišćenjem, mada to zasad niko drugi nije potvrdio.

Bilo da su u pitanju prave ogrebotine ili ne, čini se da problem zaista postoji. Većina izveštaja ukazuje da se ogrebotine pojavljuju upravo na mestu gde MagSafe postolje dodiruje telefon, što donekle ide u prilog datom objašnjenju. Ipak, nema garancije da je to u potpunosti tačno.