Apple – u Apple Watch timu krađa poslovnih tajni

Apple tuži bivšeg zaposlenog u Apple Watch timu koji je otišao da bi se pridružio Oppou, tvrdeći da je „zaverio da ukrade Appleove poslovne tajne u vezi sa Apple Watch i da ih otkrije svojim novim poslodavcima“.

Pre nego što je počeo svoj novi posao u Oppou, zaposleni, dr Chen Shi, prisustvovao je „desetinama“ sastanaka sa tehničkim članovima Apple Watch tima kako bi se upoznao sa njihovim radom i preuzeo 63 dokumenta „iz zaštićene Boks fascikle“ koje je učitao na USB disk, navodi se u tužbi. Ši je navodno poslao poruku Oppou rekavši da radi na „prikupljanju što više informacija“ pre nego što počne svoj posao. Takođe je pretraživao internet za termine poput „kako obrisati MacBook“ i „Može li neko da vidi da li sam otvorio datoteku na deljenom disku?“ sa svog MacBooka koji je izdao Apple pre nego što je napustio kompaniju.

Ši je ranije bio arhitekta senzorskih sistema u kompaniji Apple, a kompanija kaže da je imao „prvi red u razvoju Appleove vrhunske tehnologije zdravstvenih senzora, uključujući veoma poverljive planove, dokumente o dizajnu i razvoju i specifikacije za tehnologiju EKG senzora“.

Sada vodi tim koji radi na tehnologiji senzora u kompaniji Oppo – za koju Apple kaže da je saznao zbog „poruka koje je ostavio na svom službenom ajfonu koji je izdao Apple“. U svom pismu o ostavci upućenom MacBook, Ši je rekao da odlazi „zbog ličnih i porodičnih razloga“. Preko tog ajfona, Apple takođe kaže da je pronašao poruke od kompanije Oppo koje pokazuju da je „podstakao, odobrio i složio se sa planom dr Šija da prikupi Appleove vlasničke informacije pre nego što napusti Apple“.

„Svesni smo nedavne tužbe koju je Apple podneo u Kaliforniji i pažljivo smo pregledali navode u Appleovoj žalbi. Nismo pronašli dokaze koji utvrđuju bilo kakvu vezu između ovih navoda i ponašanja zaposlenog tokom njegovog zaposlenja u kompaniji Oppo“, rekao je portparol Frenk Fan, šef regionalnog tima za pravne poslove kompanije Oppo. „Oppo poštuje poslovne tajne svih kompanija, uključujući i Apple, i Oppo nije zloupotrebio Apple-ove poslovne tajne. Oppo će aktivno sarađivati u pravnom postupku i uvereni smo da će pravedan sudski postupak razjasniti činjenice.“

Izvor: TheVerge