Apple uklonio vodeće gej aplikacije za upoznavanje iz kineskog App Store-a

Apple je uklonio dve najpopularnije aplikacije za upoznavanje među gej populacijom u Kini – Blued i Finka – nakon naloga kineskog državnog regulatora interneta, čime je dodatno ograničen prostor za LGBTQ+ zajednicu u toj zemlji. Iako aplikacije više nisu dostupne za preuzimanje, korisnici koji ih već imaju instalirane i dalje mogu da ih koriste.

Novi udar na LGBTQ+ zajednicu u Kini

Prema izvorima bliskim kompaniji, odluka o uklanjanju stigla je direktno od kineske Uprave za sajber prostor (CAC), glavnog tela koje kontroliše internet sadržaje u zemlji. Apple je potvrdio da se uklanjanje odnosi samo na kinesko tržište, dok su van Kine aplikacije već ranije bile povučene.

Blued, osnovan pre više od decenije, bio je simbol digitalne vidljivosti i povezivanja LGBTQ+ zajednice u Kini, sa više od 49 miliona registrovanih korisnika i oko šest miliona aktivnih mesečno. Finka, njegov glavni konkurent, bio je namenjen mlađoj populaciji i pridobio je veliki broj korisnika pre nego što ga je 2020. godine kupila matična kompanija BlueCity.

Ipak, poslednjih godina prostor za slobodu izražavanja u Kini sve se više sužava. Država ne priznaje istopolne brakove, a aktivisti i organizacije za prava LGBTQ+ zajednice suočavaju se sa pritiscima i zatvaranjem. Brojni profili i sadržaji na društvenim mrežama cenzurisani su ili potpuno uklonjeni.

Uprkos tome, Blued je ostao jedno od retkih digitalnih utočišta za zajednicu. Čak je i njegov osnivač, Ma Baoli, nekadašnji policijski službenik, otvoreno govorio o važnosti platforme u borbi protiv stigme i širenju zdravstvene svesti o HIV-u. Njegova neprofitna organizacija bila je više puta nagrađivana zbog rada na prevenciji HIV-a, pa je nedavna odluka vlasti doživljena kao simboličan korak unazad.

Za sada nije poznato da li će aplikacije biti vraćene nakon potencijalnih izmena koje bi zadovoljile zahteve kineskih regulatora. Međutim, mnogi analitičari smatraju da je potez u skladu sa širim trendom kontrole digitalnog prostora i ograničavanja sadržaja koji vlast smatra „nepoželjnim“.

U svetu gde Apple insistira na privatnosti i slobodi korisnika, odluka da se povinuje zahtevima kineskih vlasti ponovo otvara pitanje granica između poslovnih interesa i ljudskih prava. Dok su aplikacije poput Blued-a i Finke nestale iz App Store-a, rasprava o pravu na digitalnu vidljivost i dalje traje — i sada je glasnija nego ikad.

Izvor: Wired