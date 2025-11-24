Apple uvodi Digital ID za lakše putovanje avionom

Nova funkcija omogućava korišćenje digitalnog pasoša na TSA kontrolama za domaća putovanja.

Apple uvodi opciju čuvanja američkih pasoša u zvaničnoj Wallet aplikaciji, što omogućava putnicima da koriste digitalni ID kao važeći oblik identifikacije na aerodromskim TSA kontrolama.

Apple planira proširenje ove funkcije

Funkcija je dostupna na iPhone i Apple Watch uređajima i primenjuje se na više od 250 aerodroma u SAD. Za međunarodna putovanja i dalje je potreban fizički pasoš.

Dodavanje pasoša zahteva fotografisanje lica i izvođenje serije pokreta glave radi sigurnosti. Wallet podržava i vozačke dozvole i državne ID kartice u 12 saveznih država i Portoriku, ali one nisu validne za letenje.

Apple planira proširenje ove funkcije i na poslovne svrhe, uključujući verifikaciju starosti. Digitalni ID je najavljen uz iOS 26.

Izvor: Engadget