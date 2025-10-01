Apple „Veritas“ samo test

Prema pisanju Marka Gurmana iz Bloomberga, Apple testira predstojeću obnovu Sirija koristeći interni četbot pod nazivom Veritas. Problemi kompanije dok pokušava da održi korak u trci veštačke inteligencije nisu tajna.

Siri sledeće generacije je više puta odlagan, a debi Apple inteligencije dočekan je sa mlakim odzivom. Veritas daje Appleu mogućnost da brzo razvija, testira i prikuplja povratne informacije o novim Siri funkcijama kao što su „pretraživanje ličnih podataka… i obavljanje radnji u aplikaciji kao što je uređivanje fotografija“.

Prema Gurmanu, Veritas podseća na druge aplikacije za četbotove poput ChatGPT i Gemini. Zaposleni kucaju zahteve, vode razgovore i čak mogu da se vraćaju na stare razmene kako bi dublje istražili određenu temu. Ali, barem za sada, ne izgleda da postoji plan da se objavi potrošačima (Što Gurman smatra greškom.) Umesto toga, Apple planira da zadrži svog internog četbota samo to, internim. Umesto toga, sve je verovatnije da će se Apple oslanjati na Google-ov Gemini za svoju pretragu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji.

Izvor: TheVerge