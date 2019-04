Apple W.A.L.T. – prvi predak iPhone-a koji nikad nije zaživeo

Kompanija Apple je još 1993. godine osmislila i napravila prototip poslovnog telefona nazvanog W.A.L.T. (Wizzy Active Lifestyle Telephone), koji je u sebi sadržavao neke od funkcionalnosti kasnije implementirane u prvi iPhone. Ovaj uređaj, koji možemo opisati kao kombinaciju tableta, fiksnog telefona i faks mašine, predstavljen je na MacWorld konferenciji 1993. godine, ali nikad nije pronašao put do kupaca.

W.A.L.T. je imao ekran osetljiv na dodir, ugrađeni adresar, identifikaciju poziva, kao i olovku za pisanje po ekranu. Prepoznavao je rukom pisane sadržaje, imao je mogućnost online banking-a, a dozvoljavao je korisnicima i da menjaju muziku za zvono.

Uređaj je Apple dizajnirao zajedno sa BellSouth-om, telekom kompanijom koju je kasnije kupio AT&Т. Posedovao je hard disk i radio je na Mac OS 6 operativnom sistemu, a sklopljen je od delova za PowerBook 100 laptop koji je Sony proizvodio za Apple.

Pre nego što je email postao dominantan vid poslovne komunikacije, fax mašine su početkom 90-ih godina bile osnovno sredstvo za slanje poslovnih dokumenata. Iako je prema današnjim standardima W.A.L.T. primitivna mašina, u to vreme je predstavljao tehnologiju budućnosti. Ali, s obzirom da nije pronašao svoj put do kupaca, izgleda da su i u Apple-u procenili da je u to doba bio suviše napredan da bi bio prihvaćen na tržištu.

Izvor: Engadget

