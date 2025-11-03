Apple Wallet uskoro omogućava digitalne pasoše za američke korisnike

Apple je najavio da će uskoro omogućiti američkim korisnicima da dodaju digitalne pasoše u aplikaciju Apple Wallet, čime će se olakšati identifikacija prilikom putovanja i verifikacije identiteta. Ova funkcionalnost biće dostupna u okviru iOS 26 ažuriranja, koje se očekuje do kraja 2025. godine.

Kako funkcioniše digitalni pasoš u Apple Wallet

Korisnici će moći da dodaju svoj pasoš u Apple Wallet skeniranjem ličnih podataka i verifikacijom putem Face ID ili Touch ID tehnologije. Nakon uspešne verifikacije, digitalni pasoš biće sačuvan u Wallet aplikaciji, omogućavajući korisnicima da ga koriste kao zvaničnu identifikaciju na TSA kontrolama i drugim mestima gde je potrebna potvrda identiteta.

Apple ističe da će svi podaci biti zaštićeni enkripcijom i da nijedan lični podatak neće biti deljen sa trećim stranama bez izričitog pristanka korisnika. Ovaj korak je deo šire strategije Apple-a da unapredi sigurnost i privatnost korisnika, omogućavajući im da koriste svoje uređaje kao sigurne digitalne identifikacije.

Očekuje se da će ova funkcionalnost biti postepeno dostupna korisnicima u SAD-u, počevši od kraja 2025. godine. Apple planira da proširi ovu uslugu i na druge zemlje u budućnosti, u skladu sa lokalnim zakonodavstvom i regulativama.

Izvor: TechCrunch