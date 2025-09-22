Apple Watch Series 11 bez tvrdnji o ugljeničnoj neutralnosti

Presuda nemačkog suda utiče na Apple-ovu ekološku komunikaciju.

Apple je ovog puta ublažio ekološke tvrdnje

Na Apple-ovom događaju predstavljeni su i novi pametni satovi, među kojima i Apple Watch Series 11. Za razliku od prethodnih generacija, Apple je ovog puta ublažio ekološke tvrdnje.

Počevši od Apple Watch-a 9, kompanija je isticala da su određeni modeli ugljenično neutralni. Međutim, prošlog meseca sud u Frankfurtu presudio je da Apple ne može tako da reklamira svoje satove jer se njihov program kompenzacije ugljenika oslanjao na zemljište koje je zakupio samo do 2029. godine. Time je, prema sudu, tvrdnja o ugljeničnoj neutralnosti bila neutemeljena i protivna zakonima o konkurenciji.

U saopštenju za Watch 11, Apple više ne koristi izraz „ugljenično neutralan“. Umesto toga, navodi: „Apple Watch Series 11 sada je napravljen od 40 odsto recikliranih materijala, uključujući 100 odsto recikliranog kobalta u bateriji i 100 odsto recikliranog titanijuma ili aluminijuma u kućištu. Titanijumska kućišta proizvode se inovativnom 3D štampom koja troši upola manje sirovina nego ranije. U proizvodnji se koristi 100 odsto obnovljiva energija iz vetra i sunca.“

Iako i dalje postoje sumnje u tačnost ovih tvrdnji, Apple naglašava da je „globalno korporativno poslovanje kompanije ugljenično neutralno“.

Izvor: Engadget