Apple Wi-Fi čip – iPhone 17 doneo značajno poboljšanje

Ookla je otkrila da Appleov prilagođeni N1 mrežni čip koji integriše Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread radio u porodici iPhone 17 „pruža jasnu promenu u performansama Wi-Fi mreže u stvarnom svetu“ u poređenju sa Broadcom čipom koji se koristi u modelima iPhone 16. U Severnoj Americi, porodica iPhone 17 je takođe nadmašila vodeće Android telefone kada je u pitanju brzina preuzimanja preko Wi-Fi mreže u istom vremenskom periodu.

Na papiru, Wi-Fi mogućnosti N1 čipa izgledaju „praktično identično njegovom prethodniku zasnovanom na Broadcom tehnologiji“ u iPhone-u 16, prema Ookla. N1 je takođe ograničen na kanale od 160MHz i ne koristi u potpunosti prednosti bržih kanala Wi-Fi 7 od 320MHz, ali za korisnike u stvarnom svetu to ograničenje nije imalo značajan uticaj.

Koristeći podatke Speedtest Intelligence prikupljene tokom perioda od šest nedelja nakon što su objavljeni najnoviji Apple-ovi pametni telefoni, Ookla je otkrila da su srednje brzine preuzimanja i otpremanja podataka kod iPhone 17 porodice bile i do 40 procenata veće od iPhone 16 porodice širom sveta. Brzine N1 u 10. percentilu bile su još veće, 60 procenata veće od iPhone 16, što implicira da su poboljšanja performansi novog čipa još primetnija u „zahtevnim Wi-Fi uslovima“.

Porodica iPhone 17 je nadmašila vodeće Android uređaje poput Pixel 10 porodice i Galaxy S25 porodice u Severnoj Americi, gde Wi-Fi 7 uređaji mogu da koriste do tri kanala od 320 MHz, a N1 bi trebalo da bude u nepovoljnom položaju. Porodica iPhone 17 je imala najveće srednje i 90. percentil brzine preuzimanja preko Wi-Fi mreže od 416,14 Mbps i 976,39 Mbps, respektivno. To bi se moglo promeniti kako se broj rutera sa Wi-Fi 7 tehnologijom koji podržavaju 320 MHz povećava u Severnoj Americi, ali to potvrđuje nalaze da N1 može „pružati konzistentnije performanse u neidealnim Wi-Fi uslovima“.

