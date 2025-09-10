Apple zadržao cene novih iPhone modela

Apple je lansirao iPhone 17 sa novim A19 čipom.

Apple je predstavio nadograđenu liniju novih iPhone modela i zadržao stabilne cene usred novih poreza koje je nametnuo Tramp i za koje se nagađalo da će doneti štetu profilu kompanije.

iPhone 17 ima bateriju visoke gustine i potpuno novi procesor, a početna cena je 999 dolara. Trenutno svi prate da li će kompaniaj povećati cenu modela ili potražiti alternativne načine da nadoknadi troškove koje su naneli porezi.

Novi model je procenjen kao najizdržljiviji do sada. Koristi se A19 Pro procesorskim čipom i podešen je da ima bolju energetsku efikasnost i performanse.

Pored iPhone 17 i iPhone 17 Pro, lanisrana je i nova bežična verzija AirPod Pro slušalica i monitor krvnog pritiska u Apple Watch.

Apple za sada nije podigao ni cenu satova ni novih slušalica. To pokazuje da je Apple spreman da proguta troškove kako bi odbio konkurenciju kao što su Samsung ili Google.

Akcije kompanije Apple opale su za 1,6% nakon što su objavljene cene.

Izvor: reuters.com