Apple završio proizvodna testiranja AR/VR naočara

Prema nezvaničnim informacijama, Apple je završio sa ključnim proizvodnim testovima za svoje AR/VR naočare o kojima se već dugo vremena šuška. Na osnovu podataka od dobavljača komponenti za ovaj uređaj, analitičari tvrde da je završena druga faza inžinjerske validacije, kako bi se osiguralo da prototipovi prate Apple-ove specifikacije po pitanju dizajna i funkcionalnosti.

Prvobitno je bilo najavljivano da bi ove naočare mogle da se nađu u prodaji pre kraja ove godine. Međutim, pojedini Apple analitičari smatraju da je mala šansa za to, zbog problema u razvoju. U svakom slučaju, ovaj projekat se polako privodi kraju. Apple trenutno radi na operativnom sistemu za ove naočare, nazvanom realityOS, koji se pominje još od 2017. godine. Međutim, tek nedavno je stigla potvrda za to, i to ne direktna, već su pronađene reference ka njemu u App Store upload logovima, kao i u open-source kodu koje je kompanija objavila.

AR/VR naočare bi trebale da budu veoma lagane, da poseduju dva 4K micro-LED displeja, 15 optičkih modula, dva procesora i Wi-Fi 6E konektivnost. Biće sposobne da prate pokrete očiju ili objekte u prostoru, imaće „providni“ AR mod, prepoznavaće komande zadate pokretima ruku… Ne zna se koliko bi mogle da koštaju, ali sigurno neće biti jeftine. Neki indikatori pokazuju da bi njihova cena mogla da bude oko 3.000 dolara, a očekuju se na tržištu najverovatnije u toku sledeće godine.

Izvor: MacRumors

