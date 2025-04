Appleov Find My konačno dostupan u Južnoj Koreji

Apple-ova funkcija Find My konačno je omogućena u Južnoj Koreji.

Find My je važan alat

Ovo dolazi nakon godina javne potražnje, tokom kojih ovaj alat za pronalaženje nije bio dostupan u zemlji. Ovaj propust bio je posebno neobičan s obzirom na to da je Apple prodavao AirTag uređaje širom regiona. Bez Find My funkcije, oni su praktično samo “tegovi u obliku diska”.

Kompanija nikada nije eksplicitno navela zašto je ograničila pristup funkciji Find My u Južnoj Koreji, ali se pretpostavlja da je to bilo povezano sa lokalnim zakonima koji su mogli omogućiti vladi pristup podacima o lokaciji. Usluga se prvi put pojavila tokom beta testiranja iOS-a 18.4, ali je zvanično ažuriranje softvera sada omogućava svim korisnicima u zemlji. Find My je već dugo bio dostupan u udaljenim teritorijama Južne Koreje, poput ostrva Baengnyeongdo i Ulleungdo.

“Find My je važan alat koji korisnicima omogućava da prate lokaciju njima najvrednijih stvari, poput prijatelja, porodice i ličnih predmeta, i veoma sam srećan što mogu da predstavim ovu funkciju u Koreji,” izjavio je Dejvid Dorn, viši direktor Apple-ovih servisnih proizvoda.

Moderna verzija Find My usluge lansirana je u SAD-u 2019. godine kao deo iOS-a 13. Međutim, alat zapravo potiče od usluge Find My iPhone, koja je pokrenuta 2010. godine. Apple je nedavno proširio funkcionalnost, omogućavajući korisnicima da dele lokaciju izgubljenih predmeta sa drugim osobama u mreži. Ovo je korisno prilikom dogovora o povratku izgubljenih predmeta sa nepoznatim osobama.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet