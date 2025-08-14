Appleova tehnologija čipova i Samsung

Apple se udružuje sa Samsungom kako bi proizvodio digitalne senzore za sliku za buduće modele iPhone-a, prema pisanju Financial Times. Ovo je povezano sa Appleovim saopštenjem u sredu da sarađuje sa Samsungovim postrojenjem za poluprovodnike u Ostinu, Teksas, kako bi pokrenuo „inovativnu novu tehnologiju za proizvodnju čipova, koja nikada ranije nije korišćena nigde u svetu“.

Financial Times izveštava da će Samsung koristiti naprednu tehnologiju čipova za proizvodnju troslojnih složenih senzora za sliku za sledeću godinu liniju iPhone 18, pozivajući se na anonimne izvore „upoznate sa sporazumom“. Sony je trenutno jedini dobavljač Appleovih senzora za sliku, koji se proizvode u Japanu po ugovoru sa TSMC-om. Za razliku od Samsunga, Sony nema pogon za proizvodnju čipova sa sedištem u SAD koji bi mu omogućio da izbegne dolazeće tarife na čipove proizvedene van SAD.

„I dalje smo uvereni da smo napredni u pružanju senzorske tehnologije našim kupcima i fokusiraćemo se na dalji tehnološki napredak kroz veću veličinu i gustinu senzora“, rekao je Sony u saopštenju za Financial Times.

