Čudo: App Store za Srbiju

Možda je trebalo da se poklope epidemija, zemljotres i sneg pa da dočekamo i ovakvo čudo: Apple je najavio otvaranje App Store prodavnice za Srbiju!

U jučerašnjem obaveštenju na sajtu za developer-e Apple najavio da će se App Store proširiti na još 20 zemalja, čime će taj spisak sadržati 175 imena. Nešto kasnije objavljen je i spisak novih zemalja, među kojima se nalaze Srbija, BiH i Crna Gora. Na spisku su i Avganistan, Gruzija, Maldivi, Irak, Libija, Maroko, Mozamik, Ruanda, Tongo, Zambia…

Nikada nije objašnjeno zbog čega je otvaranje App Store-a za Srbiju toliko odlagano i zašto smo među poslednjim evropskim zemljama koje dobijaju prodavnicu aplikacija.

Za korisnike Apple uređaja, pre svega iPhone-a i iPad-a, to znači da više neće morati da se prijavljuju kao da dolaze iz susednih zemalja ili možda iz Floride, gde nema poreza na dodatu vrednost. Moći ćemo normalno da koristimo platne kartice, a vremenom i da se uključimo u Apple Pay sistem.

Za developer-e to znači da treba da se uloguje na App Store Connect i, u sekciji Pricing and Availability / New Countries or Regions omoguće prodaju aplikacije u novim App Store prodavnicama. Dobro je da to urade pre 10. aprila 2020 da bi njihovi programi bili raspoloživi i u Srbiji. Otvara se i mogućnost pisanja aplikacija samo za tržište Srbije, što pod nekim okolnostima može da bude korisno.

