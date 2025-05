Arc-ov novi električni čamac ima najnižu cenu 

Startap za električne čamce, Arc, ima novi model koji je njihovo najjeftinije i najpristupačnije plovilo do sada.

Novi čamac se zove Arc Coast, a početna cena će biti 168.000 dolara. Kompanija već prima narudžbine i kaže da će Coast biti isporučen 2026. godine.

Coast je ono što je poznato kao čamac sa „centralnom konzolom“, koji se često koristi za ribolov. To je treći model kompanije, nakon ograničenog izdanja Arc One od 300.000 dolara i Arc Sporta od 268.000 dolara.

Arc je takođe nedavno objavio da radi na električnom tegljaču koji će se koristiti u luci Los Anđelesa, dok startap pokušava da ispuni ambiciozno obećanje osnivača i izvršnog direktora Miča Lija da elektrifikuje sva plovila.

Kompanija kaže da Coast pokreće isti baterijski paket od 226 kWh koji je Arc dizajnirao za Sport i da je otprilike iste veličine. Ta baterija bi trebalo da traje satima — četiri do pet, ili čak i više, u zavisnosti od toga koliko vozači koriste ponuđenih 400 konjskih snaga — i može da pokrene Coast do oko 80 kilometara na sat. Na brodu može da se vozi do 10 ljudi.

Velika razlika između Coast-a i Sport-a, osim cene, je raspored. Verno svom imenu, „konzola“ ili kormilo čamca nalazi se u centru, što omogućava slobodnije kretanje po ivicama. Arc je takođe uložio mnogo truda u softver na ekranima centralne konzole, koji su minimalistički, ali bogati informacijama.

Dodajte sve ostale prednosti u odnosu na čamce na tečno gorivo, kao što su nedostatak izduvnih gasova, zimska priprema i manje buke, i moguće je zamisliti ljude kako opravdavaju ono što je i dalje impresivna cena kada se pojavi na tržištu sledeće godine.

Izvor: techcrunch.com

