Arc Raiders je konačno „extraction shooter“ za zaposlene — i to je donekle odlična vest

Žanr „extraction shooter“ — igre u kojima ulazite u misiju, sakupljate plen i pokušavate da pobegnete — do sada je bio sinonim za sate grindovanja, složene taktike i neprekidnu posvećenost. Sa igrom Arc Raiders, koju je razvio studio Embark, ta paradigma se menja. Ovaj naslov pokušava da ponudi intenzivno, ali dostupnije iskustvo, namenjeno onima koji žele kvalitetnu igru, ali nemaju beskonačno slobodnog vremena.

Napetost i zabava, bez višesatnog grindovanja

Arc Raiders uvodi kraće sesije i smanjuje pritisak koji prati većinu igara ovog tipa. Igrači ne moraju da troše sate na jedan zadatak da bi napredovali — svaka misija je jasno definisana i vremenski ograničena, što omogućava da se u igru uđe, odigra kratak ciklus i nastavi sa svakodnevnim obavezama. Igra nagrađuje preciznost i taktiku, ali ne kažnjava strogo promašaje, čineći svako iskustvo smislenim, čak i kada nije savršeno uspešno.

Za sve koji rade, studiraju ili imaju ograničeno vreme za igru, ovo je pravi predah od beskonačnih grind sesija. Arc Raiders ne pokušava da vas zadrži po svaku cenu, već da vam pruži dozu uzbuđenja i napetosti kada vi to želite. Uprkos pristupačnijem tempu, igra zadržava suštinu žanra — rizik, napetost i zadovoljstvo kada iz misije izađete sa bogatim plenom.

To, međutim, ne znači da je igra „laka“. Naprotiv, sistem i dalje zahteva strateško razmišljanje i koordinaciju, ali bez iscrpljujuće krivulje učenja. Fleksibilnost i balans između izazova i nagrada čine je prijemčivom i igračima koji ne mogu da ulože desetine sati nedeljno.

Za mnoge, Arc Raiders bi mogao postati simbol novog pristupa modernom „shooteru“ — igre koje su zabavne, napete i nagrađujuće, ali ne zahtevaju da vam postanu druga profesija. Konačno, naslov koji razume da gejmeri danas imaju i posao, i život, i potrebu da se zabave bez pritiska.

Izvor: PCGamer