Arči, prvi search engine na internetu, spašen je i ponovo radi

Zapanjujuće je, i pomalo tužno, pomisliti da je nešto stvoreno 1989. godine, što je promenilo način na koji su ljudi koristili i gledali tada tek začet Internet, gotovo nestalo do 2024. godine.

Putovanje kroz pokvarene trake, Internet Old Farts Club i SPARCstation

Skoro, jer su uporni istraživači i entuzijasti sa YouTube kanala The Serial Port pronašli verovatno poslednju postojeću kopiju Arčija. Arči, koji je prvi napravio Alan Emtage dok je bio student na Univerzitetu McGill u Montrealu, Kvebek, omogućavao je pretraživanje različitih “anonimnih” FTP servera širom tada malog weba univerziteta, istraživača i vladinih i vojnih čvorova. Bio je revolucionaran; bio je prvi odjek “bilo čega, bilo gde” interneta koji će doći. A kada je The Serial Port počeo potragu, Arči praktično nije postojao.

Iako je Arči na kraju bio potisnut od strane Gopher-a, web portala i pretraživača, ostaje koristan način za indeksiranje FTP sajtova i svakako treba biti sačuvan. The Serial Port je to uradio, a put do toga je izvanredan i intrigantan. Najbolje je da pogledate njihov video o spasavanju, zajedno sa objašnjenjem. Ovde ćemo predstaviti nekoliko značajnih delova priče kako bismo vas možda naveli da istražite dalje.

The Serial Port beleži opšti gubitak FTP ere interneta, uključujući nedavno gašenje Hobbes OS/2 arhive. Emtage je timu poslao traku sa kopijom Arčija u Muzej kompjuterske istorije u Mountain View, Kalifornija, ali ona nije bila upotrebljiva. Emtage-ova kompanija, Bunyip Information Systems, poslednji put je prodala verziju 3.5 Arčijevog server softvera za 6.000 dolara sredinom 1990-ih (skoro 12.000 dolara danas), a ipak je ne možete naći nigde na internetu. Internet Archive nije bio u funkciji do 1996. godine, baš kada je Arči nestajao sa interneta i, verovatno, iz sećanja.

Tim The Serial Port-a koristi desetine resursa kako bi pronašao funkcionalnu kopiju Arčijevog koda, uključujući Internet Old Farts Club na Facebooku. Neću otkriti iznenađujući izvor njihovog uspeha, ali svaka čast onima koji održavaju stare stvari za opšte znanje.

Ne samo da je The Serial Port spasao poslednju funkcionalnu verziju Arčija (izgleda beta verziju 3.5), već su postavili dokumentaciju i sada pokreću stvarni Arči server na emuliranom Sun SPARCstation 5. Trenutno indeksira sopstvenu kopiju Hobbes arhive, zajedno sa FTP sajtovima za FreeBSD, Adobe i D Bit emulaciju. Pretraga “reči” u Arčiju pronašla je mnoštvo fajlova, uključujući klasičnu “Antiword” aplikaciju i menadžere i generatore lozinki za OS/2.

Emtage, koji je kasnije pomogao u definisanju standarda Uniform Resource Locator (URL), dao je svoj blagoslov naporima The Serial Port-a da povrate i sačuvaju kod Arčijevog servera. To je srećan kraj priče o arhiviranju ranog interneta na način koji je relevantan i danas, sa nadom da će biti još toga u budućnosti.Izvor: https://arstechnica.com/gadgets/2024/05/archie-the-internets-first-search-engine-is-rescued-and-running/

