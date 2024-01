Argus sprečava sajber krađu vozila 

Argus Cyber Security je predstavio svoj proizvod Argus vDome, premijerno naknadno rešenje protiv krađe usredsređeno na zaštitu vozila od napada CAN (Controller Area Network) injekcijom.

Krađa automobila prelazi sa niske tehnologije na visokotehnološku. Napadi CAN injekcijom, na primer, iskorišćavaju ranjivosti u CAN magistrali vozila kako bi omogućili lopovima da ukradu vozila za manje od 30 sekundi bez fizičke provale. Koristeći gotove hakerske uređaje, dostupne za kupovinu na darknetu, lopovi mogu da onesposobe imobilajzer, otključaju vrata, pokrenu motor i odvezu se vozilom.

Ne samo da napadi CAN injekcijom izazivaju bol za vlasnike automobila, već su i veliki problem za OEM proizvođače, operatere voznih parkova i osiguravajuća društva. Ponavljajući napadi CAN injekcijom na određeni model mogu dovesti do oštećenja reputacije odgovarajućeg OEM-a i uticati na prodaju. Naravno, povećana krađa takođe ima značajan finansijski uticaj na osiguravajuća društva, koja zauzvrat povećavaju svoje premije za potrošače i operatere voznih parkova.

Argus vDome je patentirano rešenje za doživotnu zaštitu zasnovano na veštačkoj inteligenciji koje proaktivno otkriva i neutrališe zlonamerne uređaje za manje od 200 mikrosekundi. On identifikuje sve ECU-ove na CAN magistrali i kreira jedinstveni električni potpis za svaki ECU signal, koji predstavlja poseban „otisak prsta“ koji se ne može lažirati. Kada haker poveže neovlašćeni uređaj da pošalje komande na CAN magistralu, Argus vDome trenutno identifikuje lažni uređaj i blokira pokušaj krađe automobila u realnom vremenu. Opciona integracija sa sistemom višefaktorske autentifikacije (MFA) nudi dodatni nivo sigurnosti.

Za razliku od većine automobilskih sajber bezbednosnih tehnologija koje su dizajnirane da budu integrisane u buduće modele vozila, Argus vDome je dostupan kao naknadni uređaj za vozne parkove, osiguravajuća društva i vlasnike automobila. Pored toga, proizvođači originalne opreme koji žele da ponude CAN zaštitu, mogu da integrišu vDome u proizvodnji novog vozila.

Izvor: autotech.news

Podelite s prijateljima

Tweet