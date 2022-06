ASEE (Asseco SEE) tradicionalno već jedanaesti put organizuje letnju stručnu praksu za studente

Kompanija ASEE (Asseco SEE), jedna od najvećih IT kompanija u regionu, i ovog leta organizovaće stručnu praksu za akademce završnih godina osnovnih studija, a prijave za novi ciklus otvorene su do 23. juna 2022. godine.

,,Pravi uspeh kompanije merimo ostvarenim pozitivnim uticajem na razvoj zajednice u kojoj živimo. Zato smo tu da sa velikim entuzijazmom pružimo podršku mladima i da ih motivišemo da ostvare svoj potencijal. Naš ,,ASEE Internship Programme“ predstavlja izuzetnu priliku za sticanje iskustva i znanja u jednoj od najuspešnijih softverskih kompanija u Evropi. Imajući u vidu upite koje smo dobijali za praksu i u drugim sektorima, ove godine ćemo studentima omogućiti i edukaciju iz oblasti ljudskih resursa, marketinga, finansija i kontrole kvaliteta,“ izjavila je Darija Stokić, direktorka ljudskih resursa, pozivajući akademce sa IT fakulteta i drugih obrazovnih profila da zakorače u poslovni svet zajedno sa ASEE stručnjacima.

Plaćena letnja praksa biće organizovana u dva termina, od 4. do 29. jula i od 8. do 31. avgusta, a broj mesta je ograničen. Kao i prethodnih godina, najboljim praktikantima će biti ponuđen posao u kompaniji.

Program letnje prakse u poslednjih deset godina pohađalo je oko 300 studenata, od kojih je preko 130 na ovaj način i zaposleno u kompaniji ASEE.

Svi zainteresovani studenti mogu se prijaviti putem linka https://bit.ly/3OjpQvh.

ASEE (Asseco SEE) je lider u inovacijama u IT sektoru jugoistočne Evrope koji razvija i plasira sopstvena softverska rešenja u oblasti digitalnog bankarstva, energetike, telekomunikacija i javne uprave. Kompanija posluje u više od 20 zemalja na četiri kontinenta i broji preko 3400 zaposlenih.

