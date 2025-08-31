Assassin’s Creed Mirage dobija novi osveženi sadržaj, potpuno besplatno

Dok fanovi serijala čekaju prvi DLC za Assassin’s Creed Shadows, Ubisoft je iznenadio najavom novog sadržaja za Assassin’s Creed Mirage. Na zvaničnom Assassin’s Creed X nalogu studio je potvrdio da će igra dobiti novu priču i misije za glavnog junaka Basima, koji će ovog puta otputovati u AlUlu iz devetog veka. Najvažnije – DLC će biti besplatan.

Novi sadržaj i poboljšanja u igri

Uz dodatnu priču, Ubisoft obećava i gejmplej unapređenja kako u DLC-u, tako i u samoj osnovnoj igri. Mirage je već poznat po povratku korijenima franšize – otvorenom svetu i fokusu na stealth borbu – a novi sadržaj će dodatno osvežiti iskustvo.

Prema ranijem izveštaju Les Echos-a, razvoj ovog dodatka bio je moguć zahvaljujući partnerstvu između Ubisofta i Savvy Games Group, gejming i esport kompanije koju podržava vlada Saudijske Arabije.

Od ideje do realizacije

Ovaj potez donekle potvrđuje ono što je Stephane Boudon, jedan od Ubisoftovih developera, nagovestio tokom AMA sesije na Redditu posle izlaska igre u oktobru 2023. Tada je rekao da je Mirage zamišljen kao samostalna igra bez DLC plana, ali da tim ima „ideje kako bi mogao da proširi Basimovu priču“.

Iako datum izlaska nije preciziran, Ubisoft je najavio da će DLC stići kasnije ove godine.

Mirage stiže i na Xbox Game Pass

U međuvremenu, Microsoft je ažurirao listu igara dostupnih u okviru Xbox Game Pass-a za avgust, među kojima se našao i Assassin’s Creed Mirage – idealna prilika za nove igrače da ulete u avanturu pre izlaska dodatka.

Izvor: Engadget