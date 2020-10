Assassin’s Creed serija stiže na Netflix

Castlevania, Cuphead, Resident Evil, The Witcher – kada je reč o prilagođavanju video igara TV-u, Netflix je vodeći konkurent. U utorak je Netflix najavio da će se udružiti sa Ubisoftom kako bi „razvili sadržaj“ zasnovan na franšizi Assassin’s Creed.

To je prvi od više AC projekata koje Netflix planira

Prva serija je planirana kao „epska, žanrovska“ adaptacija uživo u akciji Ubisoftovog filmskog i televizijskog tima Jasona Altmana i Danielle Kreinik. Dve kompanije trenutno traže kandidata za nadgledanje projekta. Netflixova najava od 10 sekundi sugeriše da bi serijal uživo mogao biti inspirisan osnovnom Ezio trilogijom franšize za video igre. Taj set igara započeo je 2009. godine sa Assassin’s Creed 2, nakon čega su usledili Assassin’s Creed: Brotherhood 2010. i Assassin’s Creed: Revelations 2011. Muzika u najavi dolazi direktno iz „Ezio’s Family“, glavne teme iz Jesper Kyd’s Assassin’s Creed 2 soundtrack-a. Više od 10 godina milioni obožavalaca širom sveta pomagali su da se brend Assassin’s Creed oblikuje u ikoničnu franšizu “, rekao je Altman u saopštenju za novine. „Oduševljeni smo što smo stvorili seriju Assassin’s Creed sa Netflix-om i radujemo se razvoju sledeće sage u Assassin’s Creed univerzumu.“

„Uzbuđeni smo što ćemo sarađivati sa Ubisoftom i oživeti bogato, višeslojno pripovedanje zbog kojeg je Assassin’s Creed voljen“, rekao je Peter Friedlander, VP of original series na Netflix-u. „Iz svojih istorijskih svetova koji oduzimaju dah i masovne globalne privlačnosti kao jedne od najprodavanijih franšiza video igara svih vremena, posvećeni smo pažljivoj izradi epske i uzbudljive zabave zasnovane na ovom posebnom IP-u “. Serija Assassin’s Creed nije jedini pokrenuti projekat Netflix-Ubisoft: U julu su dve kompanije objavile planove za film Beyond Good & Evil u režiji Roba Lettermana. Takođe postoje planovi za film zasnovan na The Division, u kojem će glumiti Jake Gillenhaal i Jessica Chastain. Assassin’s Creed je i dalje glavna franšiza za Ubisoft. Sledeća igra, Viking avantura Assassin’s Creed Valhalla, debituje 10. novembra.

Izvor: Polygon

