Asseco SEE obeležava 30 godina poslovanja u Srbiji

U proteklih 30 godina koliko posluje u Srbiji, današnja kompanija Asseco SEE prešla je značajan razvojni put – od lokalnog startapa sa nekoliko zaposlenih, do članice grupacije Asseco South Eastern Europe i lidera u inovacijama u IT sektoru, razvoju vodećih rešenja u oblasti digitalnog bankarstva i obezbeđivanju platforme za prvu digitalnu banku u regionu, kao i predvodnika u pružanju rešenja za sektor telekomunikacija, energetike, komunalnih usluga i javni sektor u Srbiji i regionu.

„Kao kompanija smo strateški fokusirani na razvoj proizvoda i znanja naših zaposlenih i samo u 2020. godini samostalno investiramo u više od 40 razvojnih projekata kako bi našim korisnicima mogli da obezbedimo najkvalitetnija rešenja, koja zadovoljavaju najviše svetske standarde. Posvećenost zaposlenih, njihov trud i želja da daju svoj doprinos samo su pokazatelj da držimo dobar pravac. Važno nam je da im omogućimo edukaciju i izazovne projekte na kojima imaju prilike da se usavršavaju. Posebno smo ponosni na naš program prakse, kroz koju mladi mogu da steknu iskustvo u IT sektoru i stvore jasniju sliku o tome da u Srbiji mogu da napreduju, rade na sebi i ostvare željene ciljeve. Samo tokom protekle godine od 55 praktikanata posao je dobilo njih 21. Ulaganje u kontinuirano usavršavanje zaposlenih jedan je od načina na koji kompanija nastoji da stručni kadar zadrži u zemlji“, kaže Dejan Đokić, član UO u kompaniji Asseco SEE.

Kompanija je deo grupacije Asseco SEE, koja posluje u jugoistočnoj Evropi, Turskoj, Španiji i Portugalu, kao i u nekoliko zemalja Južne Amerike. Grupacija je lider u razvoju i plasiranju sopstvenog softvera i usluga i vodeći vendor IT rešenja za bankarski sektor, naročito u regionu jugoistočne Evrope. Takođe, vodeća je kompanija u industriji plaćanja i platnih kartica posredstvom svoje kompanije Payten specijalizovane u ovom domenu. Dve trećine najvećih evropskih banaka u regionu koristi usluge Asseco SEE grupacije.

Više od 5 miliona korisnika kanala digitalnog bankarstva

U regionu jugoistočne Evrope je više od pet miliona korisnika kanala digitalnog bankarstva koje obezbeđuje Asseco SEE, a uspostavljena je partnerska saradnja sa svim bankama koje posluju u Srbiji. Kompanija pruža kontinuiranu podršku bankarskom sektoru u usklađivanju sa regulatornim zahtevima, te je do sada ostvareno više od 120 implementacija rešenja za ispunjenje Basel, IAS i IFRS 9 standarda u Srbiji, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori, Rumuniji i Hrvatskoj. Kao aktivni učesnik u uvođenju novina, kompanija je implementirala sistem instant plaćanja kao prvi takav sistem u regionu, kao i više internacionalnih projekata na usklađivanju bankarskog poslovanja sa PSD2 regulativom. Osim toga, Asseco SEE ima partnerski odnos i kontinuiranu saradnju sa globalnim liderima u oblasti IT, kao što su Microsoft, Dell EMC, Cisco, Vmware, IBM, Oracle, Huawei.

Payten, članica grupacije Asseco SEE koja je pre nekoliko godina nastala iz uspešne poslovne jedinice kompanije specijalizovane u oblasti plaćaja i platnih kartica, pruža sveobuhvatna rešenja za finansijske i nefinansijske institucije koje, između ostalog, obuhvataju proizvode i usluge namenjene elektronskoj trgovini, online plaćanjima, bankomatima i POS terminalima. Uz više od 150 klijenata koji se oslanjaju na POS/ATM rešenja, kompanija procesuira skoro 80 miliona transakcija mesečno u zemljama u kojima posluje.

Kompanija sa skoro 700 zaposlenih

Zaposleni u kompanijama Asseco SEE i Payten, kojih u Srbiji ima skoro 700, najdragoceniji su resurs kompanije, a više od 80% je visoko obrazovanih stručnjaka koji razvijaju inovativna rešenja koja se koriste u Srbiji i u inostranstvu. Kompanija posluje transparentno ispunjavajući najviše standarde, uz korišćenje stečenog internacionalnog iskustva na lokalnim tržištima.

„Danas je ključ razvoja tehnologije korisničko iskustvo koje možemo da ponudimo našim klijentima u različitim industrijama, ali i krajnjim korisnicima, pre svega mladima. Doprinos koji kompanija u Srbiji pruža upravo razvoju ovakvih rešenja, pronalaženju novih načina da se ostvari brža, jednostavnija, a istovremeno i sigurnija usluga je neizmeran i verujem da će zaposleni i u narednih 30 godina postavljati standarde i razvijati rešenja koja se primenjuju širom sveta“, kaže Piotr Jelenski, CEO grupacije Asseco South Eastern Europe.

