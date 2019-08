Astro bot: Robot čiji pogled podseća na ljudski

Astro robot-pas, obećava mnogo toga, ali ga opisuju kao zastrašujućeg, i to zbog očiju koje podsećaju na ljudske, te izgledaju kao nešto što robotu ne pripada.

Eksperti sa Atlantic univerziteta na Floridi udružili su snage kako bi kreirali „psoglavog“ robota koji bi objedinio dobre strane Siri, 3D štampe, te robota kao što je SpotMini kompanije Boston Dynamics. Pored toga kreatori su dodali još jednu komponentu koja se ne smatra najsrećnijim rešenjem: strašne oči koje podsećaju na ljudske.

Iako su ljudi obično naklonjeni onome što ih podseća na njih same, ovoga puta to nije slučaj zbog toga što robot izgleda jezivo, te oni koji su ga videli iskustvo opisuju kao „jezu,“ budući da im se učinilo da robot koji liči na dobermana „u glavi nosi oči svoje poslednje žrtve.“ To, naravno, nije slučaj, te oči robotu služe kako bi učio iz primera, te uz pomoć mašinskog učenja razumevao zadatke koji bi u budućnosti mogli da koriste čitavom čovečanstvu.

Astro robota tako čekaju ozbiljni zadaci, poput detektovanja oružja, eksploziva, a mogao bi da služi i za rano dijagnostifikovanje bolesti, i kao vodič onima koji imaju poteškoće u kretanju, te sa vidom, pa se pretpostavlja da će robotofobi pažnju sa izgleda robota skrenuti na njegovu primenu, a posebno ako se budu našli među onima koje robo-pas bude izbavio iz neke nesreće.

Izvor: Futurism