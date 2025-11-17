Astronauti vraćeni kući rezervnom kapsulom zbog oštećenja od svemirskog otpada

Posle 204 dana u orbiti, trojica kineskih astronauta vratila su se na Zemlju u petak, dok su trojica njihovih kolega ostala na svemirskoj stanici Tiangong – sa oštećenom kapsulom koja bi u slučaju nužde trebalo da služi kao „čamac za spasavanje“, piše portal Ars Technica.

Komandant Chen Dong i članovi posade Chen Zhongrui i Wang Jie su sleteli u kapsuli svemirske letelice Shenzhou u zoni Dongfeng. Sletanje uz pomoć padobrana izvedeno je u udaljenom delu pustinje Gobi na severozapadu Kine.

Kineski zvaničnici su bili primorani da prošle nedelje iz korena izmene operacije na svemirskoj stanici Tiangong, pošto je posada otkrila oštećenje na jednoj od dve povratne kapsule Shenzhou priključene za stanicu. Kineska agencija za ljudske svemirske letove, kojom upravlja vojska, saopštila je 4. novembra da menja plan leta – samo dan pre nego što su tri astronauta trebalo da se vrate na Zemlju.

Chen i kolege pripremali su se za povratak u kapsuli Shenzhou 20, nekoliko dana nakon što je nova posada stigla u letelici Shenzhou 21. Shenzhou 20 je ista svemirska letelica kojom je originalna posada lansirana u aprilu.

Međutim, kineski zvaničnici su pre nešto više od nedelju dana saopštili da se sumnja da je Shenzhou 20 bio pogođen sitnim svemirskim otpadom i da će povratak biti odložen. Nisu objavili dodatne informacije.

Početkom nedelje usledilo je šturo saopštenje da se pripreme nastavljaju, ali detalji povratka ostali su nepoznati do nekoliko sati pred sletanje. Tek kasno u četvrtak objavljeno je kako će procedura povratka izgledati.

„Na osnovu analize fotografija, revizije konstrukcije, simulacija i ispitivanja u aerotunelu, potvrđeno je da se na staklu prozora povratne kapsule Shenzhou 20 pojavila mala pukotina, najverovatnije zbog udara svemirskog otpada“, saopštila je agencija na mreži Weibo. „To ne ispunjava kriterijume za bezbedan povratak posade“.

Zbog toga su se vratili na Zemlju u novijoj letelici Shenzhou 21, koja je stigla na Tiangong 31. oktobra. Trojica astronauta koji su stigli Shenzhouom 21 – Zhang Lu, Wu Fei i Zhang Hongzhang – ostaju na stanici, ali kao jedinu dostupnu kapsulu imaju oštećeni Shenzhou 20.

Letelice Shenzhou služe ne samo za prevoz posade već i kao hitna evakuaciona sredstva, isto kao ruski Soyuz ili SpaceX-ov Crew Dragon na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Još jedna letelica, Shenzhou 22 biće lansirana kasnije, navela je agencija. Shenzhou 20 će ostati u orbiti radi naučnih eksperimenata. Stanica Tiangong je projektovana da dugoročno podrži tročlanu posadu, dok boravak šestoro astronauta može da traje samo kratko.

Zvaničnici nisu naveli tačan datum lansiranja Shenzhoua 22, ali Kina obično drži spremnu raketu Long March i novu kapsulu za brza lansiranja. Umesto posade, Shenzhou 22 doneće hranu i opremu za trojicu astronauta koji su ostali na stanici.

Državna agencija Xinhua opisala je povratak u petak kao „prvu uspešnu primenu alternativne procedure“ u istoriji kineskog programa svemirske stanice. Kombinacija izmenjenih rasporeda i oštećene kapsule podseća na rizik od svemirskog otpada – posebno sitnih fragmenata koje radari i teleskopi ne mogu da detektuju. I najmanji komad otpada, koji putuje brzinom od nekoliko kilometara u sekundi, može da izazove ozbiljnu štetu. Posade na Tiangongu proteklih godina više puta su obavljale radove na spoljašnjoj strani stanice kako bi instalirale dodatne zaštitne štitove.

Nakon sletanja u petak, ekipe na terenu pomogle su astronautima da izađu iz kapsule. Sva trojica su izgledala dobro i bila dobrog raspoloženja posle najduže kineske misije sa posadom do sada.

„Istraživanje svemira nikada nije bilo lako za čovečanstvo“, rekao je komandant Chen Dong. „Ova misija bila je istinski test, i ponosni smo što smo je završili uspešno. Kineski svemirski program pokazao je da je bezbednost astronauta zaista na prvom mestu“, dodao je.