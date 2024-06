Asus, Acer i HP će imati odmah ugrađene Google AI dodatke

Google je upravo najavio niz novih funkcija koje dolaze na ChromeOS, od kojih će mnoge biti dostupne na premium Chromebook Plus modelima koji su najavljeni prošle jeseni. Ali današnje vesti nisu samo o softveru — Google-ovi hardverski partneri imaju spremne nove laptope kako bi iskoristili ove funkcije. Evo kratkog pregleda onoga što dolazi.

Acer

Acer je predstavio dva unapređenja postojećih modela, Chromebook Plus Spin 714 i Chromebook Plus 516 GE. Ovi modeli su već bili među omiljenim Chromebook-ovima, a sada su unapređeni novim Intel čipovima. Spin 714 počinje sa Intel Core Ultra 5 115U procesorom, dok 516 GE ima Core 5 120U procesor. Oba laptopa su već imala solidne performanse, ali je dobro videti da su sada opremljeni najnovijim Intel čipovima.

Spin 714 zadržava svoj predivan 14-inčni ekran osetljiv na dodir sa šarkom od 360 stepeni i rezolucijom od 1,920 x 1,200 piksela; takođe uključuje do 16GB RAM-a i do 512GB skladišnog prostora. 516 GE je jedan od Chromebook-ova fokusiranih na igre — ima veliki 16-inčni ekran sa rezolucijom od 2,560 x 1,600 piksela i osvežavanjem od 120 Hz. Takođe ima podesive RGB svetlosne tipke i anti-ghosting tehnologiju, Ethernet port i Wi-Fi 6E. Možete dobiti do 2TB skladišnog prostora i 16GB RAM-a na ovom uređaju. Uprkos fokusu na igre, smatramo da je najbolji Chromebook sa velikim ekranom za performanse koji možete kupiti, bez obzira na namenu. Spin 714 počinje od 700 dolara, a 516 GE od 650 dolara; oba su dostupna za kupovinu.

ASUS

Verovatno najzanimljiviji novi uređaj od ASUS-a je ExpertBook CX54 Chromebook Plus, vrhunski laptop koji bi trebao da se takmiči sa Acer-ovim Spin 714. S obzirom na njegovo zvučno ime, nije iznenađujuće da možete dobiti ExpertBook CX54 sa Intel-ovim Core 7 procesorom, uparenim sa 16GB RAM-a i 512GB skladišnog prostora. Ekran takođe zvuči izvanredno: 14-inčni ekran osetljiv na dodir ima rezoluciju od 2,560 x 1,600 piksela, što je značajno više piksela nego kod Spin 714. Takođe ima prednju kameru od 8 megapiksela, dva Thunderbolt 4 USB-C porta i HDMI port — što vam omogućava da priključite tri eksterna monitora. Konačno, tu su dva USB-A porta i microSD slot, što ovaj laptop čini dobrom opcijom ako trebate priključiti puno uređaja. ASUS još nije rekao kada će ovaj uređaj biti dostupan ili koliko će koštati.

Kompanija takođe unapređuje svoj Chromebook Plus CX34 model sa 13. generacijom Intel Core i5 procesora, iako će ta dodatna snaga koštati — prodaje se za 499 dolara.

ASUS takođe ima novi 2-u-1 Chromebook, CM30. Bilo je nekoliko Chromebook-ova ovog tipa tokom godina, ali nikada nisu zaista zaživeli. Ipak, CM30 ima 10,5-inčni ekran sa rezolucijom od 1,920 x 1,200 piksela, plus 8GB RAM-a i 128GB skladišnog prostora za 299 dolara. Uključuje MediaTek Kompanio 520 procesor, tako da neće biti zver u performansama. Ali ako želite mali uređaj za dete, ovo bi mogla biti pristojna opcija.

HP

Zbunjujuće, HP ima dva nova modela, oba dolaze kao “Plus” i “non-Plus” opcije. HP Chromebook 14-inčni i HP Chromebook x360 14-inčni dolaze sa Intel N100 ili N200 procesorima, koji imaju samo četiri jezgra. Plus modeli, međutim, dolaze sa Core i3-N305 čipom, koji nudi osam jezgara. Ovi čipovi su predstavljeni početkom 2023. godine, tako da nisu najnoviji, ali je sigurno reći da bi trebalo da se odlučite za i3 opciju.

Dva modela su zapravo prilično slična, sa glavnom razlikom u x360 šarki koja omogućava da se laptop preokrene potpuno unazad, što je trik koji mnogi Chromebook-ovi nude godinama, ali ga ne smatram korisnim. Oba laptopa imaju 1080p ekrane (HP Chromebook Plus 14 nudi opcije sa i bez dodira), a x360 ima tanje ivice ekrana. Obe verzije imaju dva USB-C porta i jedan USB-A port, i dolaze sa 8GB RAM-a i ili 128GB ili 256GB skladišnog prostora. Ako želite najlakšu opciju, x360 teži nešto više od 1,3 kilograma, dok standardni model teži 1,45 kilograma.

Šta kupiti?

Dok je Google uveo konzistentnost koristeći oznaku Plus kako bi osigurao da korisnici dobijaju određeni nivo performansi, na tržištu još uvek ima puno opcija koje treba razmotriti. HP-ov x360 Plus za 429 dolara zvuči kao solidna opcija, dok bi oba nova Acer-ova laptopa trebala biti dobra za one koji su spremni da potroše više novca za premium iskustvo.

Izvor: Engadget

