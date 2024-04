Asus dodaje “Intel Baseline Profile” u nove BIOS fajlove kako bi rešio probleme sa stabilnošću

S obzirom na izveštaje nekih korisnika Intel i9 čipova koji prijavljuju probleme sa rušenjem igara, Asus je odgovorio izdavanjem novih BIOS fajlova za većinu svojih matičnih ploča koje koriste Intel platformu.

Zar je stvarno teško imati BIOS podešavanje koje primenjuje sve Intelove fabričke vrednosti?

Glavno ažuriranje uključuje “Intel Baseline Profile” koji navodno primenjuje fabrička ograničenja napajanja na CPU. Međutim, funkcija nije sasvim ono što tvrdi da jeste, iako bi korisnici trebalo da primete bolju stabilnost ako je koriste. Do sada je samo Asus direktno odgovorio (preko Videocardz-a) na sve veći broj izveštaja o nestabilnosti igara sa high-end Intel procesorima 13. i 14. generacije, ali se očekuje da će i drugi proizvođači matičnih ploča slediti ovaj primer. Po defaultu, Asus automatski aktivira svoj sistem Multicore Enhancement (MCE) koji postavlja dugoročne i kratkoročne granice napajanja daleko iznad fabričkih vrednosti Intela.

Ulazak u BIOS matične ploče Asus TUF Gaming Z790-BTF pokazuje da MCE postavlja granice napajanja PL1 i PL2 na 4095 W, sa granicom struje jezgra od 512 A za Core i5 13600K. Te vrednosti trebalo bi da budu 125 W, 181 W, odnosno 194 A, pa nije teško videti zašto bi to moglo da rezultira problemima. Do sada, jedini način da se to reši bio je ulazak u BIOS, isključivanje MCE-a i ručno vraćanje matične ploče u oblast razumnog. Asus je sada dodao “Intel Baseline Profile” (IBP) koji će to donekle uraditi umesto vas – nakon ažuriranja BIOS-a na najnoviju verziju, vratite se u BIOS i prebacite se u Advanced Mode. Tamo, idite na sekciju AI Tweaker i trebalo bi da vidite opciju za aktiviranje profila.

Međutim, čini se da Asus jednostavno ne može da odoli dodatnoj snazi, jer najnoviji BIOS za tu matičnu ploču Z790-BTF postavlja granice napajanja PL1 i PL2 na 181 W kada aktivirate IBP. PL1, poznat i kao TDP, trebalo bi da bude 125 W za i5 13600K. Korisnici Asus matičnih ploča koji su duže vreme u ovom poslu možda se pitaju kako se Intel Baseline Profile razlikuje od izbora “Enforce All Limits” u opcijama Multicore Enhancement. Jer ako ga omogućite, dobijete iste vrednosti PL1/PL2 kao i za IBP.

U slučaju novog profila, primenjuju se trenutne granice zaštite (CEP) kako za jezgra, tako i za sistemski agent u procesoru, dok “Enforce All Limits” ostavlja ove vrednosti na Auto, podrazumevanom vrednošću koja je “isključena”. To znači da sve Asus-ove postavke dozvoljavaju CPU-u da crpi više struje/snage nego što bi trebalo, dok IBP pravilno primenjuje te granice. Naravno, osim za PL1/TDP.

Važno je primetiti da Asus i dalje ne primenjuje sve fabričke granice napajanja Intela, osim ako ne odete i ručno ih ne primenite. Za mnoge PC igrače koji ne vole da se bakću sa BIOS-om, a kamoli ga ažuriraju, promene koje je implementirao Asus možda neće nužno rešiti probleme sa stabilnošću.

Ako ste imali ovaj problem, moraćete malo da se “prljate”, nažalost – ili ažurirajte BIOS i zatim aktivirajte Intel Baseline Profile, ili se ne mučite sa ažuriranjem, jednostavno isključite MCE i ručno postavite vrednosti napajanja.

Za ovo drugo, moraćete da odete u sekciju Internal CPU Power Management. Kada ste tamo, potražite dugoročne i kratkoročne granice paketa za snagu – Short je za PL1/TDP, a Long je za PL2. Ako niste sigurni koje vrednosti treba postaviti, pogledajte svoj CPU u Intelovoj bazi podataka Ark.

Savet je da to uradite umesto korišćenja Intel Baseline Profile, jer ako ga ne omogućite, a zatim želite da se vratite na Asus-ove podrazumevane postavke, onda vas čeka pravo zabavno iskustvo. Samo aktiviranje MCE-a nije dovoljno, moraćete da vratite sve trenutne granice nazad na Auto.

Ako želite 100% stabilan sistem, jednostavno isključite MCE. Vaš gaming PC će izgubiti na performansama, ali će biti hladniji, tiši i stabilniji.

Dobro je što je Asus odgovorio na problem stabilnosti u igrama, ali mislimo da je mogao da uradi mnogo bolji posao.

