ASUS ExpertBook BA1500CD – Kad posao zove

Nakon dugih perioda lojalnosti proizvođača poslovnih mobilnih računara Intel-ovoj platformi, AMD je svojim Ryzen procesorima preuzeo primat kako u consumer segmentu, tako i u sferi poslovnih rešenja. Budući da su firme vrlo oprezne i reaguju sporo, ne iznenađuje što im je trebalo duže da prihvate da je došlo do svojevrsne promene uloga. ASUS je ponudio fantastičnu mašinu u sklopu ExpertBook serije, baziranu upravo na AMD čipovima…

ExpertBook serija namenjena je poslovnim korisnicima, bez obzira na to da li je reč o velikoj korporaciji, ambicioznom startapu, maloj porodičnoj firmi ili bilo kakvoj vrsti kancelarijskog okruženja. Kombinuje vrhunski kvalitet izrade, dobro osmišljenu i balansiranu hardversku platformu i stavke koje puno znače u svakodnevnim operacijama. Plod je vrhunskog inženjeringa i težnje da se u ispunjavanju onoga što korisnici žele ide ispred samih njihovih želja, nudeći im neočekivano mnogo. O kojim domenima zapravo govorimo?

Povezan sa svima uz stroge standarde

Priču o ExpertBook BA 1500CD, pomalo paradoksalno, počećemo od toga kako ga sve možete povezati sa okruženjem, umesto o njemu samom, te ćemo istaći šta ga čini tako pogodnim za primene u poslovnim okruženjima. Tako ovaj laptop stiže s velikim brojem I/O portova, uključujući i neke koje smo pomalo zaboravili, poput VGA video-izlaza, koji možda deluje starovremenski, ali verujte, uvek po firmama ima gomila monitora koji se baš tako povezuju s računarima – samo u PC Press redakciji imamo pet takvih!

Dobrodošla opcija ima i svoju funkcionalnu stranu jer zbog HDMI izlaza, kao i USB 3.2 Type-C, koji takođe može izbaciti sliku na eksterni displej, dobijate more funkcionalnih opcija, svejedno da li programirate, editujete, kreirate sadržaje ili vršite nadzor, četujete ili učestvujete na video-konferencijama, dok vam se slika prikazuje na, recimo, tri ekrana. Slično možemo reći i za LAN port, bez obzira na podržani Wi-Fi 6 (uz Bluetooth 5.2, kad već to spominjemo, tako da je laptop spreman za multipoint konekcije slušalica, na primer), jer kabl je kabl, a u firmama se na taj način lako možete povezati na domen, odnosno u bezbedno korporativno okruženje.

Kada govorimo o standardima, moramo da spomenemo fantastičnu izradu sa ojačanjima koja čine šasiju računara krućom od regularne. Osim strukturne čvrstine, dodatno su obezbeđeni kavez za diskove (kako rigidnost samog kaveza, tako i ugrađivanjem pene koja štiti od fizičkih oštećenja), unapređena je otpornost na udarce i, generalno, ExpertBook impresionira time što se išlo čak i ispred vojnih standarda. Kad smo kod toga, raspolaže podrškom za MIL-STD 810G standard otpornosti američke vojske, te poseduje sertifikate o otpornosti na fizičke udare, ali funkcioniše i u ekstremnim okruženjima, uključujući veoma visoke i niske temperature.

Želite li Windows 11? Ukoliko je odgovor negativan, nema problema – laptop stiže s operativnim sistemom Windows 10 Pro. Ukoliko poželite da nadogradite sistem na Windows 11, on je na to u samom startu spreman i to nam je smesta ponuđeno. Stoga vam ostaje da birate da li to želite ili ne, u skladu s ličnim željama i/ili politikom kompanije.

Poslovnom okruženju dobro će doći i more sitnih i ne tako sitnih stavki koje ovaj laptop nudi, što će korisniku i te kako značiti u svakodnevnoj praksi. Recimo, AI poništavanje buke odlično će poslužiti za sve vrste sastanaka na daljinu, HD Web kamera poseduje plastični poklopac (Webcam Privacy Shield) kojim se „isključujete” bez ikakvih napora, u taster za uključivanje laptopa ugrađen je skener otiska prstiju pomoću koga se lako loguje, Kensington lock je takođe tu, kao i dTPM (Trusted Platform Module) koji se stara o bezbednosti podataka koji su pohranjeni na vaš računar. Elegantno, sofisticirano, funkcionalno. Uz masu od svega 1,75 kilograma, lako ćete ga poneti sa sobom i smestiti u bilo koji ranac ili torbu. A tek smo počeli…

Elegancija i performanse za funkcionalan dan

ExpertBook serija ne samo što nudi sve što smo spominjali već to uspeva da upakuje u veoma lepo i dopadljivo pakovanje. Stoga je ovaj laptop i te kako prijatan za oko, i uvek će privući pažnju kada ga izvadite – ne šarenim svetlima, već diskretnom elegancijom. Iako je svašta implementirano u njega, po svemu je reč o ultrabook računaru.

Petnaestoinčni IPS ekran modela ExpertBook BA1500CD stiže s Full HD rezolucijom (1920 × 1080 tačaka), šarkom koja se otvara do 180 stepeni, pokrivenošću kućišta ekranom od 90 odsto, te ErgoLift mehanizmom koji podiže ekran od podloge kada je otvoren, čime se stvara prostor za bolju cirkulaciju vazduha (što obezbeđuje bolje hlađenje), ali i kuckanje na računaru čini ergonomičnijim. S tri strane je ovaj ekran okružen NanoEdge ivicama debljine svega 6,4 milimetra. Najzad, ekran raspolaže TÜV Rheinland sertifikatom za nizak nivo emitovanja plavog svetla, što garantuje udobno i neškodljivo korišćenje u dužem vremenskom periodu. Sveukupno, zaista predstavlja dopadljivu i adekvatno stilizovanu celinu koja ne uskraćuje korisnika za najmodernija dostignuća u sferi dizajna kakva viđamo na udarnim modelima namenjenim komercijalnim tržištima.

Tastatura se može pohvaliti po nekoliko osnova. Stiže s pozadinskim osvetljenjem bele boje, što olakšava rad u tamnim okruženjima. Ova čiklet tastatura otporna je na tečnosti, što takođe lišava korisnika određenih briga, a to uvek treba pozdraviti. Na kraju, dubina hoda tastera je 1,5 mm, što je sasvim korektno za jedan tanak i elegantan laptop. Tačped je korektnih dimenzija i svoj posao obavlja sasvim dobro. I tek sada dolazimo do hardvera kao takvog…

U samom uvodu smo spomenuli da se laptop bazira na AMD-ovom hardveru. Konkretno, model na našem testu je došao sa AMD Ryzen 7 3700U procesorom, koji radi na od 2,3 GHz do 4 GHz, u zavisnosti od opterećenja. Četvorojezgarni procesor sa osam thread-ova dolazi i sa integrisanom grafikom – reč je o AMD Radeon RX Vega 10 grafici, koja će pomoći u brojnim obavezama koje podrazumevaju oslanjanje na grafički čip, što je od velikog značaja danas kada sve više aplikacija podržava upravo ovu opciju. Da li ćete se naigrati? Teško. Objektivno, ova „integruša” je tek nešto bolja od Intel-ove, ali ovaj laptop nije namenjen toj vrsti zabave. Za sve multimedijalne primene poslužiće odlično!

Kada je reč o memorijskoj konfiguraciji, model koji se obreo na našem testu imao je 16 GB DDR4 RAM-a, kao i kombinaciju od 1 TB NVMe SSD-a i hard-diska kapaciteta 2 TB. U tom smislu, korisnicima će biti dostupne razne opcije. Treba voditi računa o sledećem: samo je jedan memorijski slot dostupan za nadogradnju, a jedan modul je ugrađen na ploču i ne može se menjati. Takođe, dvostruki sistem skladištenja podrazumeva prisustvo jednog NVMe SSD-a i jednog hard-diska. Ova sekcija je lako dostupna i odvrtanjem par šrafova dobijate veoma lak pristup unutrašnjosti, gde možete da zamenite ili dodate hardver po želji, u skladu s mogućnostima samog laptopa, što će takođe znati da cene u firmama, naročito ukoliko imate IT servis, budući da ovakve stvari znatno produžavaju dugoročnu upotrebljivost računara u godinama koje dolaze. U priloženoj tabeli možete videti kompletan spisak podržanih portova i konekcija – nama ne deluje da laptopu bilo šta fali.

Najzad, na samom kraju par reči o bateriji. ExpertBook BA1500CD raspolaže troćelijskom baterijom od 42 Wh. U kombinaciji s vrlo efikasnim hardverom, ona donosi sasvim dobru autonomiju. U praksi smo izmerili više od devet sati nezahtevnog korišćenja, pa je stoga sasvim realno očekivati da će računar izdržati praktično čitavo radno vreme bez potrebe da posegnete za njegovim 65 W punjačem.

ASUS je s novim računarom ExpertBook linije još jednom potvrdio da je kompanija koja je u stanju da kreira izuzetan računar u samom vrhu svoje kategorije, a da pri tome zadrži sopstveni potpis, ne kopirajući ono što rade veliki rivali. Na korporativnom polju veoma je teško napraviti značajan proboj, jer mnogo toga zavisi od kompanijskih sporazuma i nabavki, pre nego od individualnih karakteristika samog uređaja. No, ukoliko želite da napravite dobar posao kojim ćete biti dugoročno zadovoljni, toplo savetujemo da obratite pažnju na ASUS ExpertBook liniju računara. I te kako ima šta da ponudi.

