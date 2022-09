ASUS laptopi za 2022. godinu predvode tržište uz najnovije Intel procesore

ASUS je u događaju održanom na Plitvičkih Jezerima naglasio činjenicu da njegove linije Zenbook i Vivobook tankih i laganih laptopova za 2022. godinu sada nudi više EVO modela visokih performansi nego ikada, zahvaljujući briljantnom inženjeringu i izvanrednim karakteristikama najnovije 12. generacije Intel® H-serije procesora, sa njihovim termičkim dizajnom snage (TDP) do 45 vati. Sa ovim inovacijama, čak i pristupačni svakodnevni laptop računari kao što su Vivobook 14X/15X OLED (X1403/1503) sada pružaju znatno više performansi nego što je to bilo moguće u prethodnim generacijama.

Dodatne performanse dostupne su na samo jedan dodir kada je reč o ovim moćnim procesorima — do 2,5X brže od prethodne generacije ASUS laptopova — što znači da korisnici mogu da uživaju u poboljšanoj produktivnosti, kreativnosti, igranju igara i zabavi, na laptopovima koji nisu veći od svojih prethodnika.

„Inovacije koje su inženjeri ASUS-a implementirali u naše najnovije laptopove, radeći zajedno sa našim partnerima iz Intela, omogućile su nam da isporučimo ove neverovatne proizvode za 2022. godinu. Njihov rad na tehnologijama hlađenja i izradi kućišta je veoma važan, ali izazovan zadatak. Nekada poboljšanja nisu momentalno vidljiva kupcima, ali nam pomažu da pružimo neverovatne performanse, te da naše laptopove zadržimo kompaktnim i laganim, što je upravo ono što kupci očekuju od svog sledećeg laptopa“, rekao je Džef Lo, generalni menadžer ASUS East EMEA.

Sklonost korisnika prema tankim i lakim laptopovima raste iz godine u godinu, a rešavanje problema kako da se poboljša nivo performansi bez povećanja veličine je veliki inženjerski izazov. ASUS portfolio potrošačkih laptopova za 2022. koristi inovativna rešenja za postizanje ovih ciljeva, uključujući ultraefikasne i tihe sisteme za hlađenje kao što su ASUS IceCool, AAS Ultra i 3D parne komore; softver poboljšan veštačkom inteligencijom; i preciznu izradu. Štaviše, vrhunska energetska efikasnost Intel Core procesora 12. generacije znači da korisnici dobijaju sve ove benefite u pogledu performansi, dok i dalje uživaju u produženom veku trajanja baterije koji je uporediv sa postojećim modelima.

Performanse su sve

Najnoviji Intel Core procesori 12. generacije pružaju više performansi uz bolju uštedu energije nego ikada ranije, zahvaljujući svom hibridnom dizajnu sa mešavinom jezgara visokih performansi i energetski efikasnih jezgara. Ova jezgra inteligentno dele računarske zadatke kako bi poboljšala performanse igranja, strimovanja i multitaskinga, a njihova energetska efikasnost ih čini idealnim za isporuku visokih performansi u tankoj i laganoj formi koju korisnici sve više vole.

Hardverski snažan laptop takođe nudi dugoročne prednosti korisnicima. Tipičan životni vek potrošačkog laptopa može biti do sedam godina, a kako operativni sistemi i softver evoluiraju kako bi postali sve zahtevniji, korisnicima je potreban laptop koji ima dovoljno snage u rezervi. Sa TDP-om od do 45 vati — do 3X više od laptop CPU-a starije generacije — procesori H-serije nude obilje snage spremne za buduće izazove.

Važno je ostati hladan

Da bi se postigle maksimalne performanse CPU-a u tankom i laganom laptopu, od vitalnog je značaja da se CPU održava hladnim, a to je mesto gde pred konceptom tankog i laganog laptopa postoje značajni izazovi. Najnoviji ASUS Zenbook i Vivobook laptopovi imaju unapređenu tehnologiju hlađenja, uključujući novi dizajn ASUS IceBlade ventilatora, dvostruke toplotne cevi, poboljšanu kontrolu protoka vazduha sa više ventilatora i — u modelima Zenbook Pro 16X OLED i Zenbook Duo 14X OLED — 3D parnu komoru za hlađenje i inovativni Active Aerodinamic System Ultra (AAS Ultra) mehanizam.

3D parna komora je ASUS-ova inovacija koja savija parnu komoru kako bi se postiglo bolje uklapanje sa komponentama matične ploče nego kod standardne ravne parne komore. AAS Ultra podiže zadnji deo tastature ili sekundarnog ekrana osetljivog na dodir da bi povećao protok vazduha iz kućišta za do 30%.

Zahvaljujući ovim inovacijama u hlađenju, ASUS-ovi inženjeri mogu da koriste vrhunske komponente kao što su Intel Core i9 CPU i NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU u veoma tankim laptopovima bez brige o rasipanju toplote.

