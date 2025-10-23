ASUS ProArt i GoPro udružili snage kako bi pojednostavili radne procese kreatora pomoću veštačke inteligencije

ASUS je nedavno najavio revolucionarnu saradnju sa GoPro-om kako bi pojednostavio proces stvaranja 360° videa, od snimanja do montaže.

Kombinovanjem svetski poznate GoPro tehnologije snimanja sa ASUS ProArt alatima napravljenim posebno za kreatore, partnerstvo olakšava kreativni proces i pomaže autorima da se više fokusiraju na ono u čemu su najbolji. Kako bi se obeležilo partnerstvo, kupci odabranih ASUS laptopova dobiće do šest meseci GoPro Premium+ pretplate, koja obuhvata neograničeno skladištenje u oblaku, automatske istaknute video zapise i još mnogo toga.

Prva Windows aplikacija na svetu koja integriše GoPro Cloud i 360° medije

StoryCube je ekskluzivno ASUS-ovo rešenje za upravljanje sadržajem, zasnovano na veštačkoj inteligenciji. To je prva Windows aplikacija na svetu koja podržava i GoPro Cloud medije i 360° video. Integracija sa GoPro Cloud-om omogućava korisnicima da pregledaju i preuzmu sav svoj sadržaj direktno iz StoryCube-a. Uzbudljivo je to što korisnici mogu da pregledaju izvorne .360 datoteke, bilo da su sačuvane lokalno ili onlajn. Mogu da prekadriraju GoPro MAX i MAX2 360 snimke koristeći GoPro Player, a zatim ih radi daljeg uređivanja jednostavnim prevlačenjem prebace iz StoryCube-a u programe kao što su Adobe® Premiere Pro® ili CapCut (za koji se uz ProArt laptopove dobija besplatna pretplata). Pored toga, to je i prva aplikacija na svetu za AI kategorizaciju scena u 360° videu (uključujući fotografije, video zapise i 360° video MP4/MOV).

Pretraga i klasifikacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji omogućava GoPro korisnicima da grupišu datoteke prema svojim omiljenim aktivnostima, vremenu ili uređaju koji je korišćen za snimanje, kao i po lokaciji dobijenoj iz GPS-a GoPro kamera.

Ekskluzivni GoPro paket pretplate za korisnike ASUS ProArt laptopova

Kako bi proslavili saradnju, ASUS i GoPro su se udružili kako bi kupcima odabranih ASUS laptopova ponudili besplatnu GoPro Premium+ pretplatu u trajanju do šest meseci. Uz odabrane laptopove iz ProArt serije namenjene kreatorima, korisnici dobijaju šestomesečnu GoPro Premium+ pretplatu, dok odabrani modeli Zenbook i Vivobook dolaze sa tromesečnom Premium+ paketom. Ova pretplata otključava neograničen prostor za skladištenje u oblaku za GoPro snimke, 500 GB prostora za datoteke koje nisu GoPro, automatske video zapise sa istaknutim trenucima i još mnogo toga. Sve to pruža kreatorima potpuno GoPro iskustvo čim počnu sa radom.

Najbolji laptop za kreatore u svojoj klasi – ProArt P16

GoPro stvaraoci u potrazi za idealnim ASUS laptopom za kreatore ne treba da traže dalje od ASUS ProArt P16 — jednog od najmoćnijih laptopova na tržištu, savršeno opremljenog da iskoristi pun potencijal True 8K snimaka sa nove GoPro MAX2 360 kamere. Može biti opremljen AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 procesorom sa 50 TOPS i NVIDIA grafičkom kartom, sve do NVIDIA® GeForce RTX™ 5090. Pruža nenadmašne performanse kada je veštačka inteligencija u pitanju, za zahtevne poslove kao što je montaža 360° videa.

ProArt P16 je namenski napravljen za profesionalnu montažu videa. Podržava 10-bitni 4:2:2 format boja, dvostruke AV1 enkodere, AI-ubrzano poboljšanje (kao što su spajanje kadrova u realnom vremenu, interpolacija kadrova, stabilizacija videa), omogućavajući fluidnu višekanalnu 4K/8K reprodukciju, brži izvoz i poboljšanu stabilnost za složene projekte visoke rezolucije kao što je montaža 360° videa. Najnoviji ASUS Lumina Pro OLED ekran nudi žive i zapanjujuće precizno prikazane boje, dubok kontrast i naprednu brigu o očima. Ima maksimalnu osvetljenost do 1600 nita, za vrhunsku vidljivost u svim uslovima osvetljenja; brzinu osvežavanja od 120Hz sa VRR tehnologijom za glatko kretanje bez zamućenja; i tehnologiju koja smanjuje refleksije za 65%, za poboljšanu vidljivost u bilo kom okruženju.

Sa NVIDIA RTX AI ubrzanjem, ekskluzivnim ASUS AI alatima kao što su StoryCube i MuseTree, ovaj Copilot+ računar omogućava GoPro kreatorima da rade pametnije, brže i intuitivnije nego ikad.

Budućnost kreativnosti!

Ova revolucionarna saradnja između ASUS ProArt-a i GoPro-a je samo početak. ASUS ima uzbudljive planove za budućnost, sa još više inicijativa, proizvoda i tehnologija dizajniranih za kreativce. Više detalja o ovom partnerstvu i listu modela uz koje dobijate pretplatu na GoPro Premium+ možete pronaći ako kliknete OVDE.