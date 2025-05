ASUS ProArt P16 H7606WP: Ratnik umetnik

Kreatori sadržaja i uopšte svi kojima je potreban kvalitetan i pouzdan računar za svaki dan imaju puno izbora, na prvi pogled. No, samo su neki u stanju da njihove potrebe zaista razumeju

ASUS je svojom ProArt serijom prenosivih računara svima pokazao kako se kreira kvalitetan uređaj za kreatore sadržaja, ali i sve ostale kojima je potreban kompjuter profesionalnog nivoa, koji se istovremeno može koristiti kao mobilna radna stanica. Uostalom, kreatori sadržaja su non-stop u pokretu, treba da kače videe i ostale stvarčice s raznoraznih lokacija te je neophodno postići dobar balans između mogućnosti, prenosivosti i pouzdanosti.

ProArt P16 H7606WP je namenjen kreatorima, profesionalcima, u studijskim ili kućnim uslovima, svima koji su često u pokretu. Uz nove AMD Strix Point čipove koji preuzimaju lidersku poziciju na mobilnom tržištu, snažan hardver i moćnu Nvidia grafiku, vrhunske performanse i užitak u korišćenju su zagarantovani.

Visoka klasa kojom u svakom segmentu obiluje ProArt P16 mašina vidi se od samog starta. Računar pleni elegancijom i jedinstvenim dizajnom. Vrhunsku izradu od kvalitetnih materijala prati podrška za MIL-STD 810H vojni standard izrade, što garantuje da će vaš laptop raditi besprekorno i u otežanim uslovima, bilo da je reč o visokim ili niskim temperaturama, nadmorskim visinama, da će izdržati padove i udarce i slično.

Laptop stiže sa svežom generacijom AMD hardvera – Strix Point. Reč je o AMD Ryzen AI 9 HX 370 procesoru, 12-jezgarnom čipu koji radi na frekvencijama od 2 GHz do 5,1 GHz. Ovaj CPU ima 36 MB keš memorije i donosi fantastične performanse, kao i odličan odnos performansi i potrošnje za duže trajanje baterije, pa tako četvoroćelijska 90 Wh baterija ProArt P16 laptopa traje od 12 do 15 sati. Tu je i AI deo, odnosno novi AMD Ryzen AI engine koji donosi performanse do 81 TOPs, te XDNA NPU sa još 50 TOPs.

ProArt P16 stiže s veoma dobrom kombinacijom grafika. Za manje zahtevne situacije, tu je odličan Radeon 890M integrisan grafički čip, koji će doneti veoma dobre opcije za svakodnevnu upotrebu, dok je u zahtevnijim prilikama tu Nvidia GeForce RTX 5070 laptop GPU sa 8 GB sopstvene GDDR7 memorije, kao i Studio drajverima, optimizovanim za kreatore. Mobilni RTX 5070 ima iste performanse kao i 4070, ali drastično nižu potrošnju od svega 50 W (spram 115 W kod prethodnika). Ova kombinacija je veoma efektna, donoseći tih i efikasan rad, raskošne performanse, odlične mogućnosti u kreativnim aplikacijama, ali i prilikom igranja igara. Performanse su potpomognute sa 64 GB LPDDR5X memorije, kao i 2 TB PCIe 4.0 skladišnog prostora.

Ekran ima rezoluciju od 3840 × 2400, što je još veća rezolucije od standardnog 4K. Kada dodamo na to da je reč o OLED ekranu prekrasnih boja s Pantone sertifikatima, odzivom od 60 Hz i odnosom stranica od 16 : 10 s nešto većom visinom, korisnici će uživati u svakom momentu. Tastatura je takođe odlična i prijatna za rad, baš kao i tačped ogromnih dimenzija. U ProArt stilu, i ovde u ćošku tačpeda zatičemo specijalan rotirajući kontroler koji služi da otključa dodatne opcije, ima posebne optimizacije za upotrebu u kreativnim aplikacijama, a takođe se može programirati po želji.

ASUS uz operativni sistem Windows 11 Pro isporučuje više aplikacija, od onih dobro poznatih za upravljanje laptopom, do AI aplikacija koje omogućavaju automatsko prevođenje bilo kog videa, eliminaciju šuma i generisanje pozadine u video-razgovorima, kao i organizaciju multimedijalnih biblioteka. Sve to uz korišćenje Copilot-a, ChatGPT-ja i sličnih AI rešenja.

ASUS ProArt P16 H7606WP je izuzetan računar odličnih karakteristika. S dijagonalom od 16 inča, računar mase 1,85 kg deluje veoma ubedljivo u svakom pogledu, donoseći idealan balans između performansi, mobilnosti i karakteristika. Naravno, to prati i odgovarajuća cena. Što se nas tiče, još jedna dobitna kombinacija tajvanskog giganta.

