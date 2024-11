ASUS Republic of Gamers najavio ROG Phone 9 seriju

ASUS Republic of Gamers (ROG) je najavio novu ROG Phone 9 seriju elegantnih i moćnih telefona za igre, razvijenu da ponudi najbolje moguće iskustvo igranja u vrhunskom dizajnu telefona.

Prilikom lansiranja serija ROG Phone 9 se sastoji od modela ROG Phone 9 i ROG Phone 9 Pro, koji se mogu pohvaliti elegantnim vrhunskim dizajnom koji sadrži inovativni AniMe Vision mini-LED pomoćni ekran, koji telefonima daje izvanredan izgled i mogućnosti personalizacije. Oba modela nude iskustvo igranja bez premca zahvaljujući paketu funkcija za igranje koje je razvio ROG vođen AI.

Ove funkcije u velikoj meri pokreće Qualcomm® Snapdragon® 8 Elite mobilna platforma, u kombinaciji sa naprednim ROG GameCool 9 sistemom hlađenja kako bi se u svakom trenutku otključale maksimalne performanse. Kontrole igara nalik na konzole su oduvek bile ubilačka karakteristika filozofije dizajna ROG telefona, a serija ROG Phone 9 nastavlja to nasleđe, sa svojim ekskluzivnim AirTrigger sistemom na dodir i širokim ekosistemom ROG gaming pribora. ROG Phone 9 serija prevazilazi to što je samo telefon za igre – to je životni stil za prave igrače.

Stilizovan za igrače

ROG Phone 9 serija ima elegantan dizajn koji odiše futurističkom i sofisticiranom atmosferom, koristeći mat završne slojeve izrađene sa kristalizovanom nano teksturom za osećaj poput svile i optimalnu otpornost na otiske prstiju. AniMe Vision pomoćni ekran je jedinstvena karakteristika oba modela. Na ROG Phone 9 Pro ima 648 programabilnih mini LED dioda za niz ekskluzivnih animacija koje reaguju na telefonske interakcije, a novododate crvene mini LED diode još više poboljšavaju atmosferu igrača.

Takođe se može prilagoditi da dodate vaš lični dodir u vizuelno iskustvo. AniMe Vision je potpuno nevidljiv kada je neaktivan, tako da gejmeri ​​mogu po volji da prelaze između skromnog izgleda i estetike igre. AniMe Vision takođe omogućava igračima da zarone u ekskluzivni AniMe Play ROG Phone 9 Pro, gde se šarm klasičnih pikselskih igara oživljava za modernu eru. Uz AniMe Vision, gejmeri ​​mogu da zakorači u avanture igara natopljene tradicijom, savladavajući ih bez napora kroz dodir sa ROG AirTrigger sistemom.

Neverovatna AI moć igranja

Sa naprednim paketom funkcija za igranje igrica koje je razvio ROG vođen AI, serija ROG Phone 9 pruža neuporedivo iskustvo igranja. X Sense 3.0 koristi AI prepoznavanje slika da pojednostavi zadatke igranja, kao što je otkrivanje ključnih događaja i automatsko prikupljanje predmeta. Najnovija verzija 3.0 čak i automatski nadograđuje veštine karaktera, omogućavajući igračima da s lakoćom oslobode svoje vrhunske sposobnosti. X Capture 2.0 koristi AI prepoznavanje slika da detektuje ključne događaje i automatski beleži trenutke pobede, timske borbe i kada korisnik izvlači karte karaktera u igri.

AI Grabber 2.0 koristi AI za prepoznavanje teksta, što ga čini neverovatno lakim za traženje saveta, a sada čak podržava i funkciju prevođenja, obezbeđujući glatkiju komunikaciju. AI poništavanje buke koristi mašinsko učenje da identifikuje različite frekvencije šuma, što olakšava igračima da eliminišu neželjene zvukove radi jasne komunikacije tokom igre.

Napredne performanse

Gejmeri ​​mogu da iskuse nadmoć u igricama sa ROG Phone 9 serijom vrhunskih telefona za igrice, koje pokreće 3-nanometarska Snapdragon 8 Elite mobilna platforma. Performanse se penju do stratosferskih visina, sa Kualcomm Seamless-om koji se bez napora sinhronizuje sa računarima sa Snapdragon Ks Elite-om, a svaki procesor — uključujući moćni Orion™ CPU, Adreno™ GPU i Hekagon NPU posvećen AI — ima značajna poboljšanja kako bi se čak i zahtevni naslovi sa najvišim grafičkim podešavanjima nude izuzetno glatko iskustvo bez zaostajanja.

Vrhunski SoC zahteva jednako superioran termalni sistem da bi otključao svoj puni potencijal. ROG GameCool 9 isporučuje sa svojim dizajnom sistema za hlađenje od 360° SoC Gen 3, koristeći različite termalne materijale visokih performansi. Ovaj sistem je projektovan sa jedinstvenom strukturom usredsređenom na SoC i upotpunjen najnovijim AeroActive Cooler X Pro hladnjakom na klip, osiguravajući da rasipanje toplote nikada ne ometa put do pobede. Odlična iskustva igranja i video strimovanja zahtevaju odličan audio-vizuelni sistem, tako da je serija ROG Phone 9 opremljena vrhunskim 6,78-inčnim E6 AMOLED 185Hz ekranom, koji sadrži adaptivne stope osvežavanja za uštedu energije, zajedno sa moćnim audio sistemom.

Pored toga, kada se koriste originalne kućišta ROG Phone 9 serije, funkcija Audio Redirect daje impresivan zvuk sa prednje strane. A za dodatni realizam, tu je i sabvufer integrisan u AeroActive Cooler X Pro. Sa naprednim sistemom sa tri kamere ROG Phone 9 serije, igrači i kreatori mogu otključati neograničene mogućnosti fotografisanja. Poboljšani OZO Audio tehnologijom, korisnici mogu da uživaju u smanjenju šuma vetra za oštre snimke na otvorenom ili da snime impresivan, 3D surround zvuk visoke vernosti za prostorni zvuk.

Igra kao konzola

Za neuporedivu komandu nad igrama, ROG Phone 9 serija ima hvaljene AirTrigger kontrole, koje stavljaju intuitivno iskustvo igranja na dohvat ruke gejmera. Ove inovativne kontrole na dodir su raznovrsne, reaguju na niz pokreta kao što su Dual Action, Press and Lift, i žiroskopski nišan — to je vrhunski nivo majstorstva.

Pored toga, AeroActive Cooler X Pro dodaje dva dodatna fizička dugmeta, za poboljšani nivo kontrole nalik konzoli. Za vrhunsko iskustvo, gejmeri ​​mogu da umetnu ROG Tessen mobilni kontroler, koji trenutno transformiše ROG Phone 9 seriju u prenosivu konzolu za igre na profesionalnom nivou, pružajući izuzetan komfor za produženu igru.

