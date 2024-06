ASUS Vivobook S 15 Copilot+ PC: PC u ARM eri

Stigao je prvi PC u čijem centru nije 80×86 procesor nego Smartdragon X Elite. Kako se ARM snalazi u PC svetu i da li je kompatibilnost na obećanom nivou? Bili smo nestrpljivi da isprobamo ASUS Vivobook S 15 Copilot+ PC!

Otkako je Apple “bacio rukavicu” zamenivši Intel procesore ARM čipovima i predstavio laptope čije baterije čudesno dugo traju, pitali smo se kako će PC svet odgovoriti na izazov. Apple-u je generalno lakše, jer kontroliše kompletan hardver i softver, dok se Windows izvršava na najrazličitijim konfiguracijama. Ipak, Microsoft se izborio sa izazovima i ovih dana u svet kreću Snapdragon računari raznih proizvođača. ASUS je po običaju bio najbrži…

Prvi pogled

Vivobook S 15 Copilot+ PC je atraktivno dizajniran, sa ekranom dijagonale 15.6″ i tastaturom proširenom numeričkim delom, koji je doduše nešto manjih dimenzija. Kućište je izrađeno od legure magnezijuma i deluje čvrsto, mada se oseća neko malo uleganje tastature dok kucate. Sve na njemu je “srebrno”, pa čak i tastatura i natpisi na njoj, što deluje malo neobično. Tastatura ima RGB pozadinsko osvetljenje koje se podešava u Windows Settings aplikaciji. Pošto ovo nije igrački laptop, jasno belo svetlo predstavlja najbolji izbor, a ako želite nešto avangardnije, obezbeđeni su razni efekti, recimo rainbow, breathing, wave, gradient… Touchpad je veliki, dobro podešen i precizan.

Za ekran je korišćena OLED tehnologija pa je slika spektakularno dobra, uz kontrast 1.000.000:1 i podršku za HDR. Rezolucija je 3k, 2880*1620 uz osvežavanje od 120 Hz

Računar je tanak, svega 14 milimetara, a masa od 1.42 kilograma je nešto veća nego kod nekih ASUS laptopa koje smo ranije testirali, ali je i dalje sasvim prihvatljiva za komforno nošenje. I još jedna sitnica – zatvaranje laptopa i prelazak u sleep konačno radi kako treba, čime je rešen “vekovni” problem Windows PC-ja – neće biti aktiviran hibernate a “buđenje” računara je trenutno. Sistem će se lako uklopiti u bilo koje mrežno okruženje pošto podržava Wi-Fi 7 (gde to testirati?) i Bluetooth 5.4.

Za ekran je korišćena OLED tehnologija pa je slika spektakularno dobra, uz kontrast 1.000.000:1 i podršku za HDR. Rezolucija je 3k, 2880*1620 uz osvežavanje od 120 Hz. Odnos stranica 16:9 će se nekome sviđati a nekome baš i neće, baš kao i činjenica da ekran nije osetljiv na dodir. Koliko će vam i jedno i drugo odgovarati zavisi od primena koje planirate. Web kamera je rezolucije 1080p i znatno je bolja od kamera na mnogim laptopima, mada se ne snalazi baš savršeno u uslovima slabijeg svetla. Podržava Windows Hello za autorizaciju korisnika, što je važno pošto laptop nema skener otiska prsta. Mikrofon je veoma kvalitetan. naročito kada koristite AI da filtrirate pozadinsku buku. Zvučnici su Harman Kardon i podržavaju Dolby Atmos.

Baterija kapaciteta 70 Wh obezbeđuje veoma dugačku autonomiju (najzad, to je i glavni adut ARM laptopa). PCMark 10 Applications battery test je dao odličnih 14 sati i 25 minuta. Uz moju upotrebu, koja se svodi na Chrome, Word, Excel i Outlook, baterije traju “večito”. Vivobook se u realnom radu uopšte ne greje, a ventilatori se gotovo i ne uključuju. Jedinu toplotu smo osetili kada smo priključili 90 W USB-C adapter, kome je potrebno oko 2 sata da napuni baterije. Punjač se priključuje na jedan od dva USB-C 4.0 porta koji se nalaze sa leve strane računara. Tu je i microSD card slot, audio priključak i HDMI 2.1 port pune veličine. Na desnoj strani su dva klasična USB-A 3.2 Gen 1 porta. Ukratko, sasvim dovoljno portova, ali šteta što nema čitača običnih SD kartica.

U svetu Snapdragon-a

Vivobook koristi procesor Snapdragon Elite X 78 100, sa 12 jezgara i 12 thread-ova – to je trenutno najjači predstavnik ove porodice. Grafikom se bavi Adreno 311 čip. Računar ima 32 GB LPDDR5-7500 memorije i veoma brzi M.2 (SSD) od 1 TB. Memorija je zalemljena na ploči, a M.2 uređaj bi se mogao zameniti većim, ako nađete šrafciger kojim biste skinuli neobične Torx zavrnje. Ali je i 1 TB sasvim solidan prostor, naročito što se uz ovakav računar mnogo podataka i tako drži u cloud-u.

Baterija kapaciteta 70 Wh obezbeđuje veoma dugačku autonomiju – najzad, to je i glavni adut ARM laptopa. PCMark 10 Applications battery test je dao odličnih 14 sati i 25 minuta

Nije lako izmeriti i uporediti performanse konfiguracije, obzirom na to da su se ARM64 PC računari tek pojavili i da mnogi benchmark programi još ne podržavaju ovaj hardver. Geekbench 6 ga podržava, pa smo ga pokrenuli i ustanovili da Vivobook S 15 daje solidne procesorske performanse – prestigao je Microsoft Surface Laptop Studio 2, najjači Microsoft-ov laptop sa Core i7-13700H procesorom, a nije daleko od Apple MacBook Pro sa M3 (ARM) procesorom i ASUS ROG Strix G17 računara, snažnog (i daleko masivnijeg) ASUS gaming laptopa koji koristi AMD Ryzen 9. GPU test je dao skor 19091, što je otprilike u rangu sa laptopima koji koriste integrisanu grafiku.

Snapdragon umesto Intel-a ili AMD-a

U poslednje vreme se sve češće pominje termin TDP, Thermal Design Power. To je mera maksimalne količine toplote koju kompjuterska komponenta, pre svega procesor ili grafička kartica, disipira u normalnom radu. Izražava se u vatima (W) i ukazuje na potrošnju energije i potrebu za hlađenjem. ASUS Vivobook S 15 koristi 45 W TDP varijantu procesora X1E78100, pa može da postigne bolje performanse pri istoj potrošnji u odnosu na druge Copilot+ PC računare. ASUS kaže da to omogućava da procesor bude 30% brži od konkurenata, mada sve to tek treba proveriti kada se ti konkurenti nađu pred nama. Biće potrebno vreme i da se izmere performanse NPU, kada benchmark programi budu napredovali.

Da li je kompatibilan?

Po prvi put imamo posla sa Windows PC-jem koji ne koristi 80×86 familiju procesora već potpuno novi ARM64 čip. To znači da se ni jedan od postojećih programa ne može “tek tako” pokrenuti na novom hardveru, počev od samog operativnog sistema. Microsoft je zato napisao potpuno novi Windows kompajliran za ARM64, i treba im odati priznanje na obavljenom poslu: maske i meniji su potpuno isti kao na “običnom” Windows-u 11 i sve to radi savršeno.

Da bi i drugi softver postigao optimalne performanse, treba da bude preveden za ARM64. Glavni poslovni program, Microsoft Office, već postoji u ARM64 verziji ali je i dalje u fazi testiranja i nismo mogli da ga instaliramo pošto instalirani Windows Home nije iz Insider kanala. Isprobali smo tek mali broj programa koji postoje u ARM verziji, od kojih nas je prijatno iznenadio Putty, terminal program koji koristimo za pristup Linux serverima. Radi savršeno.

Ako emulacija ne radi, možete da podešavate parametre…

Konverzija svih Windows programa na novu platformu je gigantski posao, naročito ako se zna da ljudi danas često koriste i programe čiji je razvoj davno prekinut ili veoma usporen. Zato je Microsoft u Windows ugradio Prism, moćan sistem za emulaciju 80×86 seta instrukcija. Kada startujete neki “stari” program, on će automatski biti pokrenut kroz Prism i nećete primetiti nikakvu razliku – program će jednostavno raditi. Najpre smo probali Total Commander i odahnuli kada je on radio dobro – bez njega Windows računar ne bi imao smisla. Čitav Microsoft Office takođe radi savršeno, bez vidljivog gubitka na performansama.

Što se tiče Adobe programa, stvari nisu tako dobre. Pri instalacije tekuće verzije Adobe Creative Cloud-a prijavljivane su neke greške i najzad InDesign nije radio, dok je Premiere radio, ali su performanse slabije nego što biste želeli, naročito kada se renderuje neki 4k video. To vidite već i dok gledate preview, a itekako se može izmeriti kada zahtevate renderovanje kompletnog filma – ono što je na Intel PC-ju sa Core i9 procesorom i istom količinom memorije trajalo 17 minuta na ARM-u je potrajalo oko 45. Instalirali smo i stariju verziju Adobe CS6, i kod nje je sve uglavnom bilo u redu, uz nešto slabije performanse. Ne sumnjamo da Adobe intenzivno radi na ARM verziji svoje Creative Cloud kolekcije i da će ona rešiti primećene probleme.

Microsoft je napisao potpuno novi Windows kompajliran za ARM64, i treba im odati priznanje na obavljenom poslu: sve izgleda kao na Windows-u 11, maske i meniji su potpuno isti i sve to radi savršeno

Vivobook S 15 nije računar za igranje. Microsoft Store čak i ne dopušta da download-ujete razne igre, a i instalacione procedure igara često kažu ARM64 CPU is not supported. GTA V radi dobro, u 1080p, i postiže oko 65 fps. U nekim igrama se pojavljuju gličevi kod ispisivanja slike, a moguć je i totalni krah programa ako se zahteva veća rezolucija.

A AI?

Osim novim procesorom i dugim vekom baterija, nova generacija PC-ja se ponosi i AI funkcijama nudeći titlovanje nečijeg govora uživo (srpski jezik još nije podržan), Cocreator u Paint-u, razne Windows Studio efekte, Photos sa generatorom slika… na tastaturi se našao čak i poseban Copilot taster.

Sve AI funkcije se obavljaju lokalno na računaru, zahvaljujući Hexagon NPU “koprocesoru” koji obezbeđuje 45 TOPS-a

Na nas je ostavio utisak Image generator u Photos aplikaciji, koji će generisati sliku na bazi vašeg opisa, a ako ste nešto skicirali pa biste da “umetnik” dovrši sliku, pokrenućete Paint aplikaciju i izabrati opciju Cocreator.

Kvalitetna tastatura sa nešto umanjenim numeričkim delom i prostrani touchpad

Sve te AI funkcije obavljaju se lokalno na računaru, zahvaljujući Hexagon NPU “koprocesoru” koji obezbeđuje 45 TOPS-a. Ali čak i kada je obrada lokalna, Photos će odbiti neke “kontraverzne” zahteve. Kad već pominjemo kontraverze, reći ćemo da famozni Windows Recall, mogućnost da računar precizno pamti šta ste na njemu radili i da se te informacije skladište u cloud-u, nije implementiran ili je isključen. Korisnici su očigledno bili vrlo uznemireni ovom idejom koja ozbiljno preti privatnosti, pa će Microsoft morati ozbiljno da razmisli o dizajnu ove opcije.

Prism je moćan sistem za emulaciju 80×86 seta instrukcija. Kada startujete neki “stari” program, on će automatski biti pokrenut kroz Prism i nećete primetiti nikakvu razliku – program će jednostavno raditi

Kada nekome pokazujete računar najjači utisak će ostaviti Windows Studio efekti koji se mogu da unaprede feed sa Web kamere. Mogu da vas podmlade, ulepšaju, osvetle… do tačke da izgledate kao Barbi lutka. I to sve u realnom vremenu.

Da li da se već sada upustite u ARM Windows avanturu? Iskusni korisnici će reći da uvek treba izbegavati prvu generaciju nekih uređaja, jer je potrebno neko vreme da se stvari dovedu do (relativnog) savršenstva. Iako ne bismo osporavali tu tezu, ASUS Vivobook S 15 OLED će vas staviti na ozbiljno iskušenje da je prekršite: lepo zaokružena mašina za poslovne primene čija baterija jednostavno ostavlja bez teksta. Ima problema sa kompatibilnošću, naročito kada se radi o igrama, ali to nisu hardverski problemi – nove verzije Windows-a će unaprediti emulaciju, a biće i sve više aplikacija pisanih za ARM. Ukratko, laptop koji je itekako interesantan za poslovne ljude.

asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet