ASUS Zenbook 17 Fold – Savitljivo je u modi!

Istinske inovacije su one koje ostaju i koje su vesnici budućnosti, donoseći je u sadašnjost entuzijastima. Mali je broj kompanija koje su u stanju da naprave istinske pomake, ali u tom odabranom društvu se svakako nalazi ASUS, koji je doneo vrhunski proizvod – laptop sa sklopivim OLED ekranom!

Praktično paralelno sa svetskom premijerom na IFA sajmu u Berlinu, imali smo priliku da se družimo sa Zenbook 17 Fold OLED uređajem. Zbog čega je on tako poseban? Puno je razloga, ali najvažniji je svakako da donosi novi nivo dosadašnjih iskustava sa multi-režimskim prenosnim računarima, kao i nove mogućnosti i opcije koje do sada niko nije bio u stanju da implementira, svakako ne na ovako upotrebljiv način.

Tako smo dobili gotovo neverovatan 17,3” prenosni uređaj sa sklopivim NanoEdge Dolby Vision 2,5K OLED (FOLED) ekranom osetljivim na dodir, koji se savija na kompaktnu veličinu od 12,5”. Ovakva mašina donosi mnoštvo načina na koje je možete koristiti, uključujući laptop, tablet, PC, Book, Extend i On-Screen Keyboard režime rada. Tu su i dvojiva ASUS ErgoSense Bluetooth tastatura i tačped, 12. generacija Intel Core hardverske platforme, te brojne sitnice i “sitnice”, poput senzora za automatsku kontrolu osvetljenosti i temperature boja, baterije velikog kapaciteta i tako dalje.

Iskustvo u prvom planu

Iako čini veoma važan element svakog računara, pa tako i Zenbook 17 Fold uređaja, hardverska specifikacija je ovde ipak u drugom planu. Najvažnija stavka koja pravi razliku prilikom korišćenja uređaja jeste iskustvo, tj. raznovrsnost načina na koje ga možete koristiti. Upravo to je udarna snaga nove ASUS kreacije. U rukama imate računar koji se može lako i brzo transformisati u ono što je vama pogodno ili potrebno.

Obično prilikom kupovine računara ni ne pogledamo uputstvo (osim ono za matičnu ploču, ukoliko sklapamo desktop računar), niti obraćamo pažnju na tipska objašnjenja. Ne i ovog puta. I te kako vredi pročitati osnovne informacije jer detaljnije pojašnjavaju sadržaj pakovanja, kao i načine korišćenja uređaja, koji u određenoj meri upravo zavise od raznih dodataka za koje vam inače možda neće biti sasvim jasno čemu služe i kako se tačno koriste. Svakako trebate da obratite pažnju na futrolu za nošenje, imajući u vidu specifične dimenzije i namenu Zenbook 17 Fold uređaja.

U praksi, imamo veoma svestran i izuzetno mobilan računar koji možete koristiti na različite načine. ASUS je identifikovao šest režima funkcionisanja – naravno, da li ćete i koliko koristiti ove režime rada zavisi i od vaših potreba i želja. Neki od njih se baziraju na korišćenju samog uređaja, neki na kombinovanju uređaja i Bluetooth tastature koja se isporučuje u pakovanju.

Na prvi pogled, osnovni režim bi bio tablet režim. U svom rasklopljenom izdanju, Zenbook 17 Fold je veliki tablet od 17,3 inča. Potpuno otvorenog ga možete korisiti zahvaljujući velikom ekranu osetljiv na dodir. U ovom režimu, možete ga koristiti za prezentaciju, ili pak za jednostavno opuštanje putem pregleda veb sadržaja. Takođe, možete ga postaviti da stoji zahvaljujući postolju koje se isporučuje u pakovanju.

Naredni režim, koji proizilazi iz ovog, bi bio on-screen keyboard. Prosto rečeno, presavijete ekran na polovini i postavite ga u položaj kojim uređaj pretvarate u laptop, aktivirajući virtuelnu tastaturu. Na ovaj način, efektivno dobijate upotrebljiv laptop sa 12,5-inčnim ekranom i možete ga koristiti kao i bilo koji drugi ultra-mobilni računar.

Sada dolazimo do Bluetooth tastature koja se isporučuje u ovom pakovanju. Reč je o fizičkoj tastaturi sa tačpedom, tasterima dubine hoda 1,4 mm, odnosno tasterima pune veličine. I ona ima nekoliko namena. Prva takva namena bi bila u Extended režimu rada, gde se gore opisanom laptopu pridoda ova tastatura i sa njom se kuca na daljinu. No, to nije sve, pošto je ASUS mislio i na praktičnost upotrebe laptopa. Ovakvu tastaturu možete koristiti i za prezentacije na daljinu u vidu kontrolera sa strane koji ima domet desetak metara.

Naime, tastaturu možete postaviti preko donje polovine ekrana i na taj način dobiti pravi pravcati laptop režim rada. Ona će se namagnetisanim krajevima čvrsto pribiti za ivice sa strane, prekrivši donju polovinu OLED ekrana, tako da ćete imati pravi pravcati laptop od 12,5 inča u svojim rukama. Ovo je istovremeno i verovatno najkorisniji vid upotrebe, posmatrano iz ugla tradicionalne produktivnosti.

No, tu nije kraj. Uvek možete da rasklopite ekran u potpunosti, pridodate mu postolje i koristeći Bluetooth tastaturu koristite isti kao punokrvni desktop PC računar. Postavite ga na sto ili bilo gde gde imate čvrstu podlogu i imate priliku da obavite svoj posao ili prosto uživate u multimedijalnom prikazu na ovom sjajnom računaru.

Naposletku, tu je i Book režim, gde presavijete uređaj vertikalno i držite ga u rukama poput knjige. Tada možete da ga koristite za čitanje elektronskih knjiga i prilagođenih sadržaja. Recimo, u praksi nam se ovaj vid korišćenja pokazao posebno dobro prilikom držanja na kolenu – nekako je prirodno da blago presavijen upadne u razmak među nogama dok sedimo ili leškarimo.

Koliko su ovi razni vidovi upotrebe korisni? To će zavisiti od vašeg gledišta i potreba. Međutim, sigurno ćete pronaći razne vidove upotrebe za sebe u brojnim situacijama koje možete, ali i ne možete zamisliti. Recimo, ovo je idealan saputnik za sve koji često putuju – lako se ponese, ima više nego dovoljno hardverske snage za bilo kakve izazove, a omogućiće vam laku transformaciju iz jedne uloge u drugu. Na primer, na poslu ćete nešto odraditi u laptop režimu, potom održati prezentaciju u extended režimu, kući ili u hotelu ćete se opustiti rasklopivši ga u veliki tablet na kome ćete pogledati film i tako dalje. Naravno, treba imati u vidu da će neki režimi u većoj meri zavisiti od dodataka i o tome treba voditi računa prilikom putovanja.

…a pod haubom?

ASUS je opremio ovaj računar modernim hardverom. Pre svega, fenomenalni OLED ekran je priča za sebe, ali o tome smo već toliko puta pisali – doživljaj koji pruža OLED tehnologija je neponovljiv. Stiže s brojnim validacijama, poput PANTONE® validacije za kvalitet prikaza boja, TÜV Rheinland sertifikata o niskoj emisiji plavog svetla, te TrueBlack 500 sertifikatom. Osvežavanje je 60 Hz, a odziv svega 0,2 ms.

Štedljivi desetojezgarni Intel Core i7-1250U radi u rasponu od 1,1 GHz do 4,7 GHz, i stiže u konfiguraciji 2P+8E (dva performance i osam energetski efikasnih) jezgara. Njegova snaga je otprilike u nivou između Core i7 top modela 6. i 7. generacije za desktop računare, što je fascinantno! To je potpomognuto sa 16 GB LPDDR5 memorije i 1 TB M.2 SSD-om. Na ovakvom hardveru Windows 11 Pro radi odlično! Što se portova tiče, nema tzv. portova pune veličine, već mašina stiže sa dva Thunderbolt 4 porta sa podrškom za povezivanje displeja i strujnog adaptera (za pun USB se koristi konvertor koji stiže u pakovanju), te 3.5-mm audio konektorom. Podržane su WiFi 6E i Bluetooth 5 bežične konekcije. Prisutna je i infracrvena veb kamera od 5 MP, a računar podržava i TPM, tako da je spreman za ozbiljne biznis priče.

Za kvalitet izrade imamo samo reči hvale. Zenbook 17 Fold deluje besprekorno u ruci i zapravo izgleda kao nekakvo luksuzno pakovanje kada se presavije. Na gornjem delu se nalazi novi ASUS logo, koji neodoljivo podseća na simbol Federacije iz Zvezdanih staza. Šarka je deklarisana na 30 hiljada ciklusa otvaranja, a ceo računar podržava američke vojne standarde izdržljivosti MIL-STD 810H. Četvoroćelijska baterija od 75 Wh pruža dugotrajnu autonomiju. Ona će zavisiti i od toga u kom režimu koristite uređaj, ali bez problema ćete ostvariti 10-12 časova rada.

Odavno priželjkujemo doba u kome će svako moći sebi da priušti jedan ovako svestran uređaj koji je izuzetno koristan u brojnim situacijama. Iako ono nije nužno stiglo, ASUS je pokazao da za tu eru zapravo nema tehnoloških prepreka. ASUS je inovativni lider, a Zenbook 17 Fold fenomenalna demonstracija spoja moderne tehnologije i upotrebljivosti. Zbilja, računar kakav se samo poželeti može.

Korisna adresa: asusplus.rs

Podelite s prijateljima

Tweet