ASUS Zenbook Duo (2025): Nepromenjen recept

Kažu da dobitnu kombinaciju ne treba menjati. Prošlogodišnji model ASUS Zenbook Duo prenosivog računara privukao je dosta pažnje i bio među najinovativnijim proizvodima. Šta nam donosi ovogodišnje izdanje?

Reklo bi se da je reč samo o blagom osvežavanju, i to je sasvim OK. Naime, Zenbook Duo je ostao isti kao prošlogodišnji model spolja, po konceptu i dizajnu, dok je dobio osvežen hardver koji mu omogućava da ostane u koraku s vremenom. Drugim rečima, Meteor Lake generaciju je smenio Lunar Lake. No, valja nam razmotriti šta zapravo donosi ova raznovrsna mašina kada je njena forma u pitanju, budući da je upravo to deo koji privlači najviše pažnje.

Dupli OLED za svestranost upotrebe

Kada imate ovakav uređaj u rukama, teško je odoleti utisku da ste u nekoj vrsti futurizma, bez obzira na to što smo veoma sličan uređaj testirali prošle godine. Naime, ovakvi računari su prilična retkost i često se daleko više sreću u situaciji tehnoloških demoa nego što ih viđate u rukama korisnika. Tim pre je ASUS uradio fantastičan posao što već neko vreme kupcima zaista nudi realne, upotrebljive, korisne i nadasve inovativne proizvode kao što je Zenbook Duo.

Koncept računara je prilično jednostavan: imate dva 3K OLED ekrana spojena šarkom koja omogućava otvaranje do ugla od 180°, tako da vi kao korisnik možete da birate u kojim položajima i na koji tačno način želite da koristite uređaj. Tačno je da ćete s vremenom verovatno prestati da eksperimentišete, ali je isto tako tačno da ćete sasvim sigurno pronaći nekoliko vidova upotrebe koje drugi računari prosto ne mogu da vam ponude. Ekrani su fantastični, budući da je reč o 120 Hz OLED panelima s besprekornim prikazom, dubinom crne boje, 500 nita osvetljenosti, ali to nije sve. Korisniku je na raspolaganju „ploča”, u nedostatku boljeg izraza, s tastaturom i tačpedom. Ona se magnetski povezuje i smešta na površinu donjeg (uslovno rečeno) ekrana i tada dobijate standardni laptop.

U svemu ovome veliku ulogu – natprosečnu spram regularnih funkcija – igra ASUS ScreenXpert softver. Reč je o softveru koji omogućava potpuno prilagođavanje ekrana, uključujući i dodatne ekrane koje biste eventualno priključili, što je takođe moguće. Pomoću njega možete veoma jasno dodeliti i podesiti svaku funkciju: šta želite da se prikazuje na kom ekranu, kada i u kojim situacijama da vam se aktivira virtuelna tastatura i tome slično. Broj mogućih scenarija je izuzetno veliki, posebno zbog toga što zahvaljujući rotacionom postolju, koje se može otvoriti pod uglovima od 40° do 70°, imate čitav spektar dodatnih položaja i načina na koje možete podesiti i koristiti Zenbook Duo.

Prošle godine smo bili oduševljeni ovim mogućnostima, a ni danas nismo ništa manje. Bez obzira na to da li koristite Dual Screen režim, Sharing režim kada raširite ekran do 180°, klasičan laptop ili bilo šta između, ASUS se pobrinuo da vaše iskustvo bude na najvišem nivou i da ne osetite niti jednog trenutka da je trenutni način rada zapravo nekakav plod kompromisa. Dodajmo da je integrisano postolje sertifikovano za više od 20.000 ciklusa otvaranja i zatvaranja. Najzad, u pakovanju dolazi i ASUS Pen 2.0 olovka, budući da su OLED ekrani osetljivi na dodir, tako da možete iskoristiti i ovaj vid unosa, sa svim opcijama notiranja i beleženja koje vam donose operativni sistem Microsoft Windows 11 Pro i programski paket Office. Na sve to, kvalitet tastera i tačpeda na priključnoj Bluetooth tastaturi je odličan i nijednog trenutka prilikom njihovog korišćenja nećete imati bilo kakav utisak osim da radite na klasičnom laptopu. ASUS je kreirao izuzetan računar koji je potvrđen i MIL-STD-810H američkim vojnim standardima izdržljivosti, što znači da je prošao gomilu testova u raznim ekstremnim uslovima rada.

Jezero na Mesecu

Glavna razlika spram prošlogodišnjeg modela nalazi se ispod haube. ASUS je poznat kao proizvođač koji uvek teži da ponudi najnoviji hardver, pa je tako i ovog puta. Njihovo opredeljenje za ovu kategoriju računara jeste Intel-ova platforma, i to u najsvežijem izdanju – Lunar Lake.

Tako sada imamo Intel Core Ultra 9 285H mobilni procesor sa 16 jezgara, šest Performance i osam Efficient jezgara, plus dva Low Power Efficient jezgra, za ukupno 16 thread-ova. Procesor je u stanju da se prilagođava opterećenju i prema njemu podešava sopstveni takt i termalnu disipaciju, a u tome mu pomaže ASUS IceCool termalna tehnologija koja prilagođava hlađenje, tako da temperatura ne prelazi 45 stepeni, što je veoma važno za konzistentan rad mobilne mašine. Teoretski maksimalni radni takt može ići do 5,4 GHz, ali u zavisnosti od opterećenja i zahtevnosti, pametni algoritam raspodeljuje opterećenje između pomenutih tipova jezgara, sa ciljem da se obezbedi maksimalna efikasnost. Što ne znači da performanse kao takve nisu unapređene, naprotiv – ovogodišnja konfiguracija je brža za nekih 15 do 20 odsto od prošlogodišnje, što je veoma korektan rezultat, naročito na polju mobilnih računara.

Uređaj stiže sa integrisanom ARC 140T mobilnom grafikom, čijim smo izdanjem prošle godine bili veoma zadovoljni, a sada je sve dodatno unapređeno – i po pitanju radnog takta, i po pitanju Xe jezgara, kao i u domenu drajvera. Najzad, tu je i AI podrška u vidu Intel AI Boost engine-a. Kompletno čip rešenje obezbeđuje 99 TOPS-a, i to 77 integrisana grafika, 13 NPU i 9 sam CPU, pa je tako ovaj uređaj spreman za izazove ere veštačke inteligencije.

Moramo reći da sam ASUS donosi nekoliko veoma interesantnih i upotrebljivih rešenja po tom pitanju. Tako, recimo, možete imati simultani prevod i titl YouTube videa ili drugih multimedijalnih sadržaja, što znači da sada možete gledati video-sadržaje na bilo kom jeziku. Tu su i kamere s mikrofonima koji koriste AI da bi filtrirali dolazni i izlazni zvuk u skladu s vašim potrebama i podešavanjima.

Hardver računara je potpomognut činjenicom da imamo čak 32 GB LPDDRX memorije, kao i 2 TB izuzetno brzog NVMe skladišnog prostora, koji čine da računar prosto leti. U domenu portova, Zenbook Duo donosi dva Thunderbolt 4 porta, 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A port, HDMI 2.1 (TMDS) port i 3,5-mm audio-priključak. Za bežična povezivanja se staraju najnoviji Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Četvoroćelijska baterija od 75 Wh omogućava autonomiju od preko 10 sati, odnosno skoro 12 časova na našem testu. Type-C punjač od 65 W ima tehnologiju brzog punjenja, pa za samo 30 minuta možete da dopunite bateriju do 50 odsto. Najzad, Type-C punjač znači da vrlo verovatno na putovanje možete da krenete sa samo jednim punjačem za sve svoje mobilne uređaje.

Na samom kraju, ostaje i dalje prošlogodišnji utisak da je ASUS Zenbook Duo ne samo inovativan i kvalitetan već pre svega izuzetno upotrebljiv računar. Možemo samo da damo tople preporuke, a jedinu (očekivanu) prepreku vidimo u visokoj ceni. No, uvek je tako bilo, a važno je znati da takva investicija u konkretnom slučaju nije tumaranje mračnom šumom u nejasnom pravcu, već obezbeđivanje karte za maksimalno udobnu i brzu vožnju najboljim i najbržim putevima i prugama. Odlično obavljen posao tajvanskog giganta samo ilustruje koliko je dobro utabana staza kojom danas hodaju.

Detaljnije informacije o proizvodu možete pronaći ovde.

Korisna adresa: asusplus.rs

