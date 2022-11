ASUS Zenbook Pro 16X OLED – Uzeti najbolje od svih

ASUS je objedinio više laptop koncepata u jednom uređaju. Da li je simbioza bila uspešna i ima li suvišnih kompromisa? Pred nama je Zenbook Pro 16X OLED…

U novom modelu vidimo ponešto od brojnih laptopa koji su nam u skorije vreme prošli kroz ruke i koji su nam se prilično dopali. U njemu je ponešto od ZenBook Pro 14 Duo modela, pre svega deo s tastaturom koji se podiže kada se otvara ekran radi ergonomskog položaja tastature i unapređenog hlađenja. Takođe je tu ponešto i od ProArt Studiobook 16 laptopa namenjenog kreativcima, s posebnim naglaskom na ASUS Dial kružni kontroler koji drastično olakšava i unapređuje iskustvo rada na ovakvom računaru u aplikacijama za kreatore sadržaja. Stoga, da li je ovo samo skup nabacanih hardverskih opcija ili brižljivo sačinjena celina koja zapravo nadilazi sumu sopstvenih delova?

Punim pogonom napred

U samom startu imamo činjenicu da je reč o gabaritno izdašnijoj varijanti tankog i lakog Zenbook računara s Pro sufiksom, dijagonale 16 inča, što sugeriše mnogo toga. Ekran je OLED tipa, sa svim prednostima koje donosi ova tehnologija, o čemu smo već naširoko pisali. Reč je o 16-inčnom OLED NanoEdge (izuzetno tanke ivice) ekranu osvežavanja 60 Hz. Zenbook Pro 16X se može pohvaliti ekranom osetljivim na dodir, koji podržava i ASUS olovku i njene napredne mogućnosti.

Treba istaći i da je odnos stranica 16 : 10, odnosno da je visina ekrana iznad proseka, te da poseduje odgovarajuće PANTONE sertifikate o preciznosti prikaza, odnosno podršci za 100% DCI-P3 opsega boja. Osim ultraživahnih boja, koje idu uz OLED, imamo i visok nivo osvetljenja od maksimalnih 550 nita, ali i preciznost prikaza pri nižim nivoima osvetljenja, tako da ovaj ekran ne morate da držite na jarkim osvetljenjima, čime štedite svoje oči. Kad smo kod toga, tu je i TÜV Rheinland sertifikat o niskoj emisiji plavog svetla. Kada se sve to iskombinuje sa VESA DisplayHDR™ True Black 500 podrškom za najdublje nivoe crne boje, imamo situaciju da je reč o jednom od najboljih ekrana koji danas možete iskusiti, bez obzira na to da li želite da obavljate neki posao na laptopu ili pak želite da ga koristite za multimedijalno uživanje. Ovaj ekran gotovo da može da učini LOTR: The Rings of Power gledljivom serijom. Gotovo da može, jer ipak nije magičan predmet u pitanju, a Prstenje (ne)moći je, kao što znate, apsolutno negledljivo.

Hardver spada u najnoviju generaciju, odnosno 12. iteraciju Intel Core mobilnih procesora. Na konkretnom modelu je pristigla „maksimalno napucana” konfiguracija, te treba imati u vidu da će u prodaji biti dostupne i varijante sa slabijim procesorom, manje memorije ili manje prostranim SSD-om, koje će biti i dosta povoljnije. Zenbook Pro 16X OLED stiže s Core i9-12900H procesorom, 14-jezgarnim monstrumom koji stiže sa šest Performance i osam Efficient jezgara, što ga čini sposobnim za simultano izvršavanje do 20 thread-ova! CPU je u stanju da radi u opsegu od 3,8 GHz do 5 GHz, premda je sa ovoliko jezgara koja rade na različitim frekvencijama i u zavisnosti od opterećenja priča o podrazumevanom radnom taktu procesora prosto deplasirana. Kako se baterija nosi s tim? Imajući u vidu pozamašan kapacitet od 96 Wh, odlično! Donosi skoro deset sati autonomije.

Ovo je ispraćeno prisustvom čak 32 GB LPDDR5 5200 MHz memorije, te ultrabrzog SSD-a kapaciteta čak 2 TB. Kao što možete pretpostaviti, računar prosto leti u ovakvoj konfiguraciji, a operativni sistem Windows 11 Pro s lakoćom izlazi na kraj s bilo kakvom vrstom izazova. Laptop stiže s diskretnom grafikom, a u pitanju je Nvidia GeForce RTX 3060 sa 6 GB sopstvene memorije. ASUS računar stiže sa Studio drajverima, što ga izdvaja od drugih modela sa ovakvim GPU-om, pošto su ovi drajveri specijalno prilagođeni i optimizovani za visok stepen stabilnosti i kompatibilnosti s kreativnim aplikacijama, što znači da obrade videa i fotografije, sadržaja visoke rezolucije, CAD modela i slično idu brže, bolje i ugodnije. Na raspolaganju su i brojne I/O opcije, koje možete videti u priloženoj tabeli, a mi ćemo izdvojiti dva Thunderbolt 4 porta, kao i činjenicu da je HDMI izlaz 2.1 tipa, spreman za najnovije modele televizora.

Zabavni profesionalac

Osim vrhunskog dizajna i perfektnog kvaliteta izrade (CNC mašinska obrada, aluminijumska legura serije 6000, premaz protiv otisaka), na koje i ne bismo trošili previše vremena jer odlično znate šta znači Zenbook, uređaj oduševljava brojnim implementiranim sitnim i ne tako sitnim unapređenjima i novitetima. Tu ponajviše mislimo na kontrolne/ulazne sisteme. Tastatura, tačped, ASUS Dial kontroler, svaki od njih ima zasebnu priču, neretko i višestruku funkcionalnost koja nadilazi inicijalnu namenu.

Čim otvorite ekran, primetićete da se tastatura podiže do nagiba od 7°, odnosno za oko 14,5 mm. Automatski nagib obezbeđuje udobno kucanje, stiže s prelepim pozadinskim osvetljenjem, ali i poboljšava protok vazduha i hlađenje, radeći tesno u saradnji sa Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) sistemom hlađenja, neophodnim da bi ovako elegantan računar mogao da koristi brz hardver i isporuči visok nivo performansi, donoseći maksimalnu kombinovanu potrošnju od 140 W. IceCool Pro hlađenje podrazumeva 3D zakrivljenu parnu komoru, nove hladnjake sa 97 3D-zakrivljenih peraja na kulerima, toplotne cevi od 5 mm, što obezbeđuje udoban rad u svim režimima. Tačped je takođe zasebna priča. Uvećan za 84%, sa dimenzijama 15×9 cm, koristi LRA (linearni rezonantni aktuator) za izuzetno precizan osećaj u radu. Zahvaljujući tome, lakše, preciznije i intuitivnije nego ikada se koristi ovaj sistem unosa komandi.

Najzad, tik uz tačped imamo ASUS Dial, fizički rotirajući kontroler, koji omogućava trenutnu i preciznu kontrolu u kreativnim aplikacijama. I on je unapređen u odnosu na prethodnu iteraciju i sada je tanak svega 3,2 mm i prekriven je staklom. ASUS Dial je tu za besprekorno iskustvo u najpopularnijim kreativnim aplikacijama, kao što su Adobe Photoshop, Premiere Pro, Photoshop Lightroom Classic, After Effects i Illustrator. No, njegova primena nije ograničena na njih, već ga možete prilagođavati i podešavati u skladu sa svojim potrebama za korišćenje u drugim aplikacijama. Ne samo da je moguće brzo i lako promeniti veličinu četkice, promeniti zasićenost, podesiti (ne)prozirnost sloja ili poništiti radnje već možete podesiti svetlinu ekrana ili vertikalno skrolovati kroz sadržaje za još lakši rad u pokretu.

Kada kreirate različite serije namenjene drugačijim profilima korisnika, neminovno je da ćete posle nekog vremena primetiti da postoje određena preklapanja. Možda je profesionalcima potreban tanji i lakši računar. Možda je onima koji su u pokretu dobrodošla alatka za profesionalni rad. Svi će pozdraviti bolji kvalitet izrade, svi će pozdraviti sjajni OLED ekran. Tako i dolazimo do zaključka da Zenbook Pro 16X OLED može velikom broju korisnika da bude sve što im je potrebno. I tu metaverzičnu omnisposobnost demonstrira na najbolji mogući način – ne gubeći ni trunku osobenosti koje čine Zenbook ili ProArt serije onim što jesu.

Korisna adresa: asusplus.rs

