ASW Inženjering obeležio 35 godina poslovanja i inovacija

Kompanija ASW Inženjering obeležila je svoj jubilej – tri i po decenije poslovanja, razvoja i stvaranja softverskih rešenja koja su godinama oblikovala rad brojnih domaćih i regionalnih kompanija. Proslava je održana 12. novembra 2025. u hotelu Radisson Old Mill.

ASW zaposleni

Tokom više od tri decenije rada, ASW Inženjering je iz malog tima prerastao u stabilnu kompaniju s više od 70 inženjera i IT stručnjaka, koji razvijaju savremena softverska rešenja, pružaju podršku i optimizuju poslovne procese klijenata u različitim industrijama. Zahvaljujući širokom iskustvu, prilagodljivosti i tehničkoj ekspertizi, kompanija je do danas realizovala veliki broj kompleksnih projekata i sarađivala s više od 100 klijenata, nudeći sve – od razvoja sopstvenih proizvoda i implementacije rešenja, do integracije sistema i outsourcing-a usluga.

Svečano obeležavanje jubileja počelo je prikazivanjem video-materijala koji je prisutne proveo kroz bogatu istoriju ASW-a, počevši od njenih najranijih korena koji se vezuju za Olimpijske igre u Sarajevu 1984. godine, pa sve do današnjih projekata i savremenih rešenja. Poseban utisak ostavile su video-poruke klijenata, u kojima su istakli kvalitet saradnje, posvećenost stručnih timova i dugogodišnje poverenje koje ih povezuje s kompanijom.

Sašo Aleksovski, IT Manager u kompaniji Fashion Group, poručio je: „Tokom svih ovih 18 godina, pokazali ste da doslednost, odgovornost i posvećenost klijentu nisu samo deo vaše politike već svakodnevne prakse“. Simon Starič, izvršni direktor u kompaniji Sanolabor, istakao je vrednost međusobnog poverenja: „Biti deo ovog zajedničkog puta za nas znači više od poslovne saradnje – to znači graditi odnose zasnovane na poštovanju, poverenju i zajedničkim ciljevima. Radujemo se budućoj saradnji i novim zajedničkim uspesima, jer imamo još mnogo ideja koje treba ostvariti“. Rastko Pavlović, izvršni direktor za tehniku u kompaniji m:tel, rekao je: „ASW ne bira lakše puteve, već dosledno gradi kvalitetna i održiva rešenja – i možda je upravo u tome jedna od tajni zašto danas, s ponosom, slave svoj 35. rođendan“. Ilija Bokan, IT direktor u kompaniji Voli, podsetio je na početke saradnje: „Naša saradnja s kompanijom ASW počela je 2008. godine. Iskustvo koje sam tada stekao pokazalo mi je koliko je dragoceno imati partnera na kojeg se uvijek možete osloniti“. Marija Spasić, izvršni direktor za finansije i Katarina Subotić, izvršni direktor za prodaju u kompaniji Telekom Srbija, istakle su jedan od najbitnijih zajedničkih trenutaka: „Najznačajniji trenutak je 1. septembar 2020. godine – to je lansiranje Moje Supernove, kada je preko noći spojeno dvadeset kablovaca zahvaljujući optimističnom i vrednom timu ASW-a“. Milan Babić, IT menadžer u kompaniji Đak sport, osvrnuo se na dugogodišnju saradnju: „Dobra, poštena i kvalitetna saradnja ne može da proistekne bez uspona i padova – takva je i ova naša saradnja koja traje više od decenije“.

U zvaničnom delu proslave prisutnima se obratio generalni direktor Nemanja Avlijaš, koji je naglasio ključnu ulogu ljudi i partnera u razvoju kompanije: „U srcu priče o kompaniji ne nalaze se samo projekti i tehnologija već ljudi – njihova upornost, znanje i posvećenost, kao i partneri koji su od prvog dana verovali u zajednički put, delili iste vrednosti i gradili odnos koji prevazilazi poslovne okvire“.

Darko Sekulić, zamenik generalnog direktora, ASW

Direktor je dalje istakao: „Vaša strast prema tehnologiji, odvažnost da istražujete neistraženo i rešavate ono što se čini nerešivim, čini suštinu našeg identiteta. Svaki kod koji ste napisali, svaki projekat koji ste predali, svaki problem koji ste rešili – sve je to gradilo temelj na kome danas stojimo“.

Govoreći o partnerima, Avlijaš je rekao: „Uz nas su, od samog početka, bili i naši partneri, saveznici u stvaranju vrednosti. Vaše poverenje, saradnja, iskreni saveti i zajednički poduhvati bili su ključni deo našeg rasta. Naš odnos je više od pukog poslovnog partnerstva, to je pravo partnerstvo zasnovano na zajedničkim vrednostima i poverenju. Hvala vam što ste deo naše, vaše, priče“.

Atmosfera na proslavi 35 godina ASW In\enjering

Naglašavajući kontinuitet i tradiciju kao snagu kompanije, direktor je zaključio: „Zajedno, sa snagom naših zaposlenih i snagom naših partnera, nema cilja koji nije savladiv“.

Poseban deo programa bio je rezervisan za dodelu plaketa kompanijama koje su najduže uz ASW Inženjering. Ovo priznanje uručeno je partnerima s najdužim stažom, čime je simbolično istaknuta važnost dugoročnog poverenja i zajedničkog rasta.

Kompanije kojima su uručene plakete i godina od koje su partneri:

•Sanolabor, Ljubljana – partner od 1995. godine,

•m:tel, Banja Luka – partner od 1998. godine,

•Fashion Group, Skoplje – partner od 2007. godine,

•Đak Sport, Beograd – partner od 2005. godine,

•SCB, Beograd – partner od 2008. godine,

•Voli Trade, Podgorica – partner od 2008. godine.

Program je upotpunio i muzički segment, uz nastup Bojana Vaskovića i Lexington benda, čime je proslava dobila svečani i prijateljski ton.

Korisna adresa: www.asw.eu